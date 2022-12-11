УНИКС на своей площадке победил «Зенит»

УНИКС на своей площадке победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла со счетом 95:94.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джален Рейнольдс, который набрал 26 очков.

В составе «Зенита» 21 балл в активе Тома Эртеля. В его активе также 12 передач.

УНИКС одержал 14-ю победу в сезоне и сохранил второе место в турнирной таблице. «Зенит» потерпел третье поражение и остался на третьей строчке.

В лидерах остается ЦСКА, который выиграл 15 матчей подряд в нынешнем сезоне.

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УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 95:94 (34:34, 19:21, 23:16, 19:23)