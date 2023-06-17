Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:09

Велимир Перасович продолжит тренировать УНИКС

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Баскетбольный клуб УНИКС достиг договоренности о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем, сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 58-летним хорватским специалистом подписан по схеме «1+1».

«В минувшем сезоне мы выиграли Единую Лигу ВТБ, и каждый из нас хочет повторить этот успех в следующем году. С такими амбициями мы и будем работать в новом сезоне. Летний период крайне важен для построения команды, и мы готовы усердно трудиться», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Перасович возглавил казанскую команду в июне 2021 года. В минувшем сезоне УНИКС под руководством тренера впервые стал чемпионом Единой Лиги ВТБ и России.

Источник: БК УНИКС
БК УНИКС
Велимир Перасович
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС продлил контракт с разыгрывающим Зайцевым