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Единая лига ВТБ

20 марта, 15:10

Вергун поблагодарил руководителей «Уралмаша» за доверие

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун в интервью «СЭ» прокомментировал историческую бронзу клуба в Кубке России-2023/24.

В матче за третье место команда из Екатеринбурга обыграла столичный ИБА (82:70). В 1/4 финала подопечные белорусского специалиста выбили «Локомотив-Кубань».

«Я вижу, как все переживают за результат этого сезона, — отметил «СЭ» Вергун. — Глобально ты всегда хочешь думать чуть дальше, но есть ситуация, есть состав, есть потраченные деньги, время. И хочется выжать максимум из того, что есть. Для меня это огромный вызов. Я никогда не работал с командой такого уровня исполнителей. При всем уважении и любви к моим предыдущим коллективам. Это объективно. Руководители «Уралмаша» приняли меня с результатом 0:16 («Минск» проиграл 16 матчей подряд при Ростиславе Вергуне в этом сезоне Лиги ВТБ. — Прим. «СЭ»). Болельщики задавались вопросами: кто это, зачем его пригласили? Поэтому я сильно благодарен и дорожу этим шансом, и считаю, что за эти три месяца мы прошли отличный путь. Как вы правильно говорите, добились промежуточного результата.

Хотя мы потеряли Антона Глазунова в матче с МБА. Вот цена этой медали. Это, вероятно, скажется в ближайших матчах, хотя, по сути, мы решили вопрос по выходу в плей-ин. Но хочется иметь более высокий «посев».

Если же глобально искать что-то положительное, то «Финал четырех» — это репетиция плей-ин. Теперь мы понимаем, в каком состоянии надо войти в одну игру и попытаться вытащить счастливый билетик. Всегда надо искать положительные моменты. С мастерством игроков «Уралмаша», с этим опытом и характером есть все основания полагать, что мы выполним основную задачу», — сказал Вергун «СЭ».

В Единой лиге ВТБ «Уралмаш» занимает седьмое место.

Полностью интервью Ростислава Вергуна читайте на сайте «СЭ».

 

Баскетбол
БК Уралмаш
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