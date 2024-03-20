Тренер «Уралмаша» — о Пынько: «Он добьется желаемого»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун в интервью «СЭ» высоко оценил перспективы защитника команды Ивана Пынько. В «Финале четырех» Кубка России-2023/24 23-летний россиянин сыграл со сломанным пальцем.

— До вашего прихода Иван Пынько был глухим резервистом. При вас — игрок стартовой пятерки.

— На первых двух тренировках Ваня больше всего меня удивил, а я часто полагаюсь на интуицию. Если человек сделал все, чтобы показать, что он хочет быть за меня, всегда дам ему шанс. Это так работает. В моей первой игре во главе «Уралмаша» с «Пармой» именно Пынько сыграл ключевую роль. Его энергия втянула нас в правильный ритм, сломала настрой «Пармы». Соглашусь, что они были не на пике, но это история. Счет на табло. Как никто другой, знаю, что можно играть хорошо, но не достигать результата. И все вокруг будут рассуждать, зачем играть хорошо, если нет победы.

Возвращаясь к Пынько, хочу сказать, что он находится на том этапе карьеры, когда ему надо принять свою роль. Он многое умеет делать на площадке, периодически это показывает, но чрезмерное желание порой мешает. Но уверен, что своим отношением Ваня добьется желаемого. Он больше всех работает индивидуально. Со сломанным пальцем вышел на две игры «Финала четырех» и провел их качественно.

— Настоящий спортивный характер...

— Я всегда говорю, что 10-11-12-й игрок ротации, не набирая очков, в состоянии давать команде уверенность. И каждый тренер мечтает, чтобы у него в составе были такие люди. Не все могут набирать по 20 очков. Хотя все хотят играть с мячом. У нас была самая большая проблема: как поделить мяч между двумя разыгрывающими. Как только мы пришли к консенсусу, то сразу пришел результат.

Или посмотрите на Никиту Балашова. Человек не претендует на многое, но он мне честно сказал: «Тренер, когда я буду нужен, я вас не подведу». У меня есть к нему вопросы по «Финалу четырех»? Их нет, — сказал Вергун «СЭ».

Полностью интервью Ростислава Вергуна читайте на сайте «СЭ».