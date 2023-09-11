Родионов — о «Локо»: «Через 3-4 года краснодарцы будут доминировать в российском баскетболе»

Президент «Автодора» Владимир Родионов уверен, что в российском баскетболе серьезные проблемы с подготовкой резерва.

— Если бы не санкции, то на этом ЧМ мы бы не попали в десятку, — отметил «СЭ» Родионов. — Серьезных игроков в стране моложе 32-34 лет практически нет. Да, Лукич дважды обыграл Иран молодым составом, но если бы мы поехали в Японию и на Филиппины, то в ростере были бы Воронцевич, Антонов, Бабурин, Торопов... А сколько этим ребятам лет?

— За 30.

— Молодых не подпускают к составам клубов Лиги ВТБ. Я могу назвать 20 человек с российским паспортом, которые успешно получают игровое время в 34, 35, 37 лет... И выступают довольно неплохо. А кто придет им на смену? А вся проблема в том, что нет системы, никто не умеет правильно воспитывать игроков для серьезных клубов.

— «Локомотив-Кубань» делает ставку на своих игроков после строительства тренировочного центра.

— «Локо» правда поднимается. Через три-четыре года их система должна заработать на полную. И тогда клуб Андрея Ведищева будет доминировать. Будут первыми на долгие годы, никакой ЦСКА им ничего не сможет противопоставить. В Москве нет системы подготовки резерва. Как и у других клубов. У меня она есть, но нет возможности, чтобы она работала правильно.

— Могли бы пояснить?

— Хочу я этого или нет, но через два-три года мне придется продать всех своих талантов, чтобы «Автодор» смог выжить. А если бы у меня была возможность их удержать, то мы бы могли биться за медали. Самый расцвет игрока — 20-25 лет. С ними можно побеждать. 20-22 — это еще ни о чем. Так что большой перспективы от российского баскетбола ждать не стоит.