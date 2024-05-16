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Сегодня, 10:15

Юдин считает, что обе полуфинальные серии плей-офф Лиги ВТБ могут затянуться до седьмой игры

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Зенита-2», известный в прошлом баскетболист Антон Юдин в интервью «СЭ» прокомментировал ход полуфинальных серий Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА (2-2 в серии) и УНИКС — «Локомотив-Кубань» (2-2).

— Допускаете, что в обоих полуфиналах Лиги ВТБ будут сыграны седьмые матчи, как и год назад?

— Честно, в последние дни я был сильно загружен. Помимо последних матчей суперлиги, я помогал тренерскому штабу молодежной команды. Так что целиком видел только две игры серии «Зенит» — ЦСКА и один матч УНИКС — «Локо». Поэтому мне сложно говорить о деталях, но очень возможно, что обе серии затянутся до седьмой игры.

Казанцы и краснодарцы играют в более физический, быстрый баскетбол, а «Зенит» и ЦСКА, несмотря на хорошую физическую готовность и набор атлетичных игроков, все больше тяготеют в сторону тактических схем. Для зрителей такое разнообразие идеально. Чем больше таких игр, тем выше будет интерес к нашей игре.

Антон Юдин. «При удачном раскладе Рыжов и Земский — будущее сборной России». Антон Юдин — о суперсезоне

Пятые игры пройдут в Санкт-Петербурге и Казани в четверг, 16 мая.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
Антон Юдин
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