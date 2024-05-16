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Сегодня, 10:00

Юдин считает оптимальным лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Зенита-2», известный в прошлом баскетболист Антон Юдин в интервью «СЭ» отметил, что не видит смысла в том, чтобы российским игрокам было гарантировано место на паркете.

— Сейчас много разговоров вокруг лимита. В чемпионате Китая на площадке может быть только один легионер. Наша сборная добивалась своих лучших результатов при обязательном наличии двух россиян на паркете (золото Евробаскета-2007, бронза Олимпиады-2012). На ваш взгляд, не стоит ли вернуться к этой истории?

— На мой взгляд, сейчас оптимальный лимит, и я бы ничего менять не стал. Объясню почему. Я застал время, когда два россиянина обязательно должны были находиться на площадке. Для тренера это ужасно тяжело. Помимо того что тебе надо следить за ходом и развитием игры, также надо постоянно держать в голове порядок замен. При таком раскладе тебе может не хватить того, чтобы убрать с паркета одного игрока, с этим лимитом тебе надо менять сразу двух-трех. Это дополнительная проблема, ломающая рисунок игры. Да, для российских игроков это дополнительное время. Но я противник того, чтобы давать баскетболисту гарантии без жесткой конкуренции.

Повторюсь, шесть россиян плюс шесть иностранцев — это хорошее сочетание. Если вы помните, то до этого было восемь легионеров. А минус два иностранца может дать серьезную разницу в игровом времени для российских игроков ростера.

Антон Юдин. «При удачном раскладе Рыжов и Земский — будущее сборной России». Антон Юдин — о суперсезоне

— При этом я бы не сказал, что в этом и прошлом сезоне мы открыли для себя много новых имен... Согласны?

— Отвечу так: я за то, чтобы молодым игрокам давали шансы проявить себя. Сейчас, к сожалению, их получают единицы. Почему так происходит — другая история. Иностранные тренеры, которые возглавляют клубы Лиги ВТБ, не делают различий между иностранцами и нашими баскетболистами. Но на данный момент ситуация такая, что приезжающие в наш чемпионат легионеры — опытнее, старше, лучше готовы физически. Поэтому любой тренер будет выбирать тех, кто сильнее и имеет победный опыт в больших матчах.

Но... Я видел, как Ивкович работал с молодыми игроками. На тот момент в команде были совсем юные Виктор Хряпа, Сергей Моня, Алексей Саврасенко. Из второй команды подтягивали Василия Заворуева, Никиту Курбанова, Валерия Лиходея... Все в итоге заиграли на серьезном уровне. Поэтому я примерно понимаю, что нужно, чтобы дать шансы и знания молодым россиянам, сохранив высокие результаты. В команде любого уровня. Почему этого не происходит? Перед тренером, которого подписывают на один-два года, стоит конкретная турнирная задача. Например, обязательно выйти в плей-офф. В таком случае развитие молодых российских игроков отходит на второй план.

Баскетбол
Антон Юдин
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