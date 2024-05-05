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Единая лига ВТБ

5 мая, 17:45

«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» сыграет с ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ливио Жан-Шарль, игрок БК ЦСКА.
Фото БК ЦСКА (М. Сербин)
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«Зенит» сыграет с ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в воскресенье, 5 мая. Игра состоится на паркете КСК «Арены» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу плей-офф Единой лиги ВТБ бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на сайте Единой лиги ВТБ и на телеканале «Старт» по платной подписке. Смотреть матч можно на платной онлайн-платформе Okko Спорт.

Расписание матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» читайте в нашем материале.

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БК Зенит
БК ЦСКА
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