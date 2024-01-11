«Минск» потерпел 21-е поражение подряд, проиграв «Зениту» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» дома одержал победу над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:69.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Адриен Моэрман, набравший 16 очков. Лучшим у гостей были Даниил Коско и Александр Зечевич (по 13 очков).

«Зенит» занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Минск» продолжает замыкать турнирную таблицу. Белорусский клуб потерпел 21-е поражение в 21 матче текущего сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Минск» — 96:69 (28:13, 24:17, 30:11, 14:28)

11 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».