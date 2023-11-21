«Зенит» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Пари НН»

Сегодня, 21:57
«Зенит» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:65.
В составе питерской команды больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Трент Фрейзер — 24. У нижегородцев самым результативным стал атакующий защитник Брайон Аллен (22 очка).
«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на 12-й строчке. У команды восемь поражений кряду.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 68:65 (20:21, 9:11, 22:20, 17:13)
21 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»