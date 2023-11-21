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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:57

«Зенит» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:65.

В составе питерской команды больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Трент Фрейзер — 24. У нижегородцев самым результативным стал атакующий защитник Брайон Аллен (22 очка).

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на 12-й строчке. У команды восемь поражений кряду.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 68:65 (20:21, 9:11, 22:20, 17:13)

21 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Зенит
БК Нижний Новгород
2
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