Чемпион Евролиги, двукратный победитель Единой лиги ВТБ поделился своими мыслями о предстоящем плей-ин.

В воскресенье, 7 апреля, определились все участники плей-ин Единой лиги ВТБ. В первом подобном розыгрыше в истории турнира «Уралмаш» сыграет с «Самарой», а «Автодор» — с МБА. Победитель первой пары выходит в плей-офф с седьмого места, победитель матча саратовцев и москвичей попадет на проигравшего предыдущей пары — и уже победитель этого противостояния займет восьмое место в таблице.

Окончательно эта четверка сформировалась после московского дерби, в котором МБА обыграл на выезде «Руну» (82:75). Для подопечных Василия Карасева это была уже восьмая победа подряд. На втором этапе столичная команда, составленная исключительно из российских игроков, поймала свой ритм, поэтому вряд ли кто-то удивится, если Александр Хоменко и компания второй год подряд сыграют в плей-офф. В интервью «СЭ» разыгрывающий сборной России рассказал о преображении команды, своем состоянии после тяжелой травмы и обстрелах родного Белгорода.

Поняли, что отступать уже некуда

— Команда очень эмоционально отреагировала на победу в дерби. Насколько это был тяжелый матч?

— Очень тяжелый. Решалась судьба сезона, попадания в плей-ин. Обе команды хотели выиграть, поэтому зрители увидели столько борьбы, напряженную концовку. Рады, что продлили себе сезон, но для нас ничего не изменилось. Надо продолжать выигрывать во всех оставшихся играх, чтобы зайти в плей-офф.

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— На втором этапе ваша команда одержала 9 побед в 12 матчах. На первом было всего 8 в 26. Что изменилось?

— Нашли в себе силы, чтобы исправить ситуацию. Поняли, что отступать уже некуда, продолжили биться друг за друга. Поэтому есть результат. Но, опять же, подчеркну, что основная задача еще не решена.

— Многие удивились, что в решающие минуты матча с «Руной» на пятом номере много играл Владислав Трушкин.

— В этом сезоне Влад часто выходит на позиции центрового. Все привыкли, что он может дать нам пользу, в том числе и в этой роли.

— Какие ожидания от плей-ин?

— Будет очень интересно и непредсказуемо. Тот же «Уралмаш», который занял первое место в группе Б, мы обыгрывали в Екатеринбурге. В апреле одолели на выезде «Самару». С «Автодором» у нас равный счет по ходу текущего сезона (2:2). При этом в одной игре может произойти что угодно.

Клею тейпы для психологии

— «Финал четырех» Кубка России в Екатеринбурге можно назвать репетицией плей-ин?

— Вполне. С тем же «Уралмашем» мы тогда провели две игры за пять дней. Знаем, что это за команда. Но, опять же, чтобы дойти до «Уралмаша» или «Самары», нам надо справиться с «Автодором». А саратовцы всегда представляют угрозу. Будем двигаться к цели шаг за шагом.

— Прошлый сезон ты досрочно закончил из-за тяжелой травмы колена. Как сейчас себя чувствуешь?

— Первая половина текущего чемпионата была неровная. Хорошие игры чередовались с плохими. Где-то все равно побаивался, только привыкал к интенсивным движениям после операции. В конце сезона вообще не ощущаю, что с коленом было что-то не так.

— При этом всегда клеишь тейпы на колено.

— Это просто для психологии. Никак не защищает.

— В декабре «СЭ» проводил анонимный опрос генеральных менеджеров, и в категории «Самый грязный игрок» ты и Евгений Бабурин получил по два голоса (по одному — у Викторова, Ганькевича, Жбанова, Дмитрия Кулагина, Лабери, Робертсона, Уайта, Хантера и Хэмма). Что думаешь об этом?

— Честно, я не видел этот опрос. Не знаю даже, что сказать.

Фото Global Look Press

Предложил членам семьи на время переехать из Белгорода, но они отказались

— Ты все свое детство провел в Белгороде, делал там первые шаги в баскетболе у Виктора Шведа. Остались ли у тебя там родственники?

— Да, родители и сестра. Можно сказать, что из нашей семьи уехал только я. Предложил им переехать на время, но они ответили, что, пока терпимая ситуация, останутся в Белгороде. Посмотрим, что будет дальше.

— Недавно разговаривал с Тарасом Хтеем, он сказал, что положение напряженное. Тебя это нервирует?

— Конечно. Постоянно просматриваю новости, задаю членам семьи вопросы, все ли нормально. Пишут, что все нормально, и тогда становится полегче. Пострадало много мирных людей. Тяжело наблюдать за этим.

— В сентябре пройдут Игры дружбы. Есть желание принять в них участие в составе сборной?

— Для начала надо попасть в состав, убедить тренера в своей состоятельности. Плюс, насколько я понял, пока очень много неизвестных. В том числе, какие соперники приедут на Игры дружбы.