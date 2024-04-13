Димитриевич принес УНИКСу победу в регулярке. ЦСКА не справился с македонцем

Рекордные 40 очков в карьере от лидера казанцев.

Единая лига ВТБ

УНИКС — ЦСКА — 88:78 (21:27, 24:14, 19:21, 24:16)

УНИКС: Димитриевич (40 + 6 подборов + 9 передач), Рэйнольдс (22 + 5 подборов), Грин (12).

ЦСКА: Тримбл (21 + 6 передач), Жан-Шарль (14 + 7 подборов), Астапкович (14).

«Баскет-Холл». 5500 зрителей

УНИКС довольно уверенно победил дома ЦСКА и занял первое место в регулярном чемпионате-2023/24. Героем встречи стал разыгрывающий казанцев Ненад Дмитриевич, набравший 40 очков и 52 балла за эффективность. Казанцы впервые в своей истории выиграли «регулярку» Единой Лиги ВТБ и будут иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф. Армейцы, долгое время лидировавшие в таблице, в итоге могут опуститься на третье место.

Вспышки от Нено и Джалена

Матч в Казани стал кульминацией регулярного сезона-2023/24, который запомнится болельщикам как самый конкурентный в истории турнира. Две команды, возглавляющие турнирную таблицу (по 26 побед), в последнем туре выясняли между собой, кто же станет победителем регулярки. Интересно, что это был матч не только за первое место, ведь проигравший рискует занять третью строчку, если в воскресенье, 14 апреля, «Зенит» обыграет дома «Парму» (вероятность высока).

Формально фаворитом можно было считать УНИКС: казанцы играли дома, а ЦСКА проиграл 3 из 4 последних выездных встреч. Однако и команда Велимира Перасовича подошла к поединку с армейцами на небольшом спаде. УНИКС уступил в 3 матчах подряд, последний раз одержав победу еще 21 марта. Лазарет казанцев никак не может опустеть. Без столпов командной обороны — Дмитрия Кулагина и Маркоса Найта — защите УНИКСа пока не удается выйти на привычный уровень.

Красно-синие тоже могли посетовать на повреждение ключевого игрока — Каспер Уэйр травмирован еще с середины февраля. Однако именно в матчах против УНИКСа разыгрывающий в этом сезоне вряд ли мог считаться Х-фактором: в феврале с Уэйром в составе ЦСКА проиграл казанцам, а ноябрьская победа армейцев была достигнута за счет обороны и отличной игры «больших».

В этот раз Эмил Райкович вновь сделал ставку на игроков передней линии. И в первой десятиминутке это сработало на все сто. Ливио Жан-Шарль и Тони Джекери доминировали под кольцом соперника. А когда свой бросок поймал Антон Астапкович, то армейцы тут же получили двузначное преимущество (22:11). Гостей спасла великолепная форма Димитриевича. Ненад попал все пять бросков с игры, набрав 16 из 21 очка своей команды.

Во второй четверти команды взвинтили темп и это сыграло на руку хозяевам. Роль лидера на себя взял уже Джален Рейнольдс, неудачно отыгравший в защите в стартовом отрезке. В двух атаках подряд американский центровой забил с фолом через Жан-Шарля, а потом и завалил трехочковый после подбора в нападении от Исмаэля Бако (12 очков и 4 подбора за десять минут для Рейнольдса). В защите УНИКС тоже сыграл более строго, позволив ЦСКА набрать только 14 очков. Поэтому лидерство казанцев выглядело логичным (45:41).

Важные попадания Грина

Впрочем, в последних матчах армейцы всегда прибавляли во второй половине. Однако УНИКС играл гораздо увереннее после 15-минутного перерыва. Вскоре казанцы добились перевеса в 10-12 очков, но концовка осталась за ЦСКА. Семен Антонов и Мело Тримбл организовали рывок 8:0, сведя отставание армейцев к минимуму (64:62).

И все же УНИКС не собирался уступать победу перед полным залом фанатов. Заключительный игровой отрезок превратился в настоящий бенефис Димитриевича. Разыгрывающий раз за разом обострял игру, помогая казанцам наращивать перевес. Поддержку ему оказывали точными бросками из-за дуги Рэйнольдс и Эрик Грин (американский защитник забросил важный трехочковый за 3:20 до конца). К последней минуте матча Астапкович дальним попаданием сохранил небольшую интригу — 78:86. Однако после тайм-аута Перасовича Грин быстро вернул на табло «+10», а последние попытки Астапковича и Никиты Курбанова поразить цель из-за дуги были безуспешными.

Особых комплиментов за эту игру заслуживает Ненад Димитриевич, который промахнулся с игры всего 5 раз из 20 попыток и установил личные рекорды по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52). И то, и другое — второй результат в Единой лиге-2023/24.

УНИКС становится победителем регулярки, подтверждая статус действующих чемпионов турнира. Теперь казанцы ждут своего соперника по плей-офф, который определится в первом розыгрыше плей-ин.