Победа Old School, MVP из Перми и данки Руженцева. Матч всех звезд Единой лиги-2023 порадовал яркими моментами

Баскетбольный праздник собрал аншлаг на «ВТБ Арене».

«Старая школа» — «Новая школа» — 148:140 (36:32, 43:35, 31:48, 38:25)

Old School: Диме (30 + 6 подборов), Рейнольдс (25 + 8 подборов), Воронцевич (20 + 7 подборов), Эннис (17 + 7 подборов).

New School: Мартюк (34 + 10 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Барфорд (17 + 6 передач + 3 перехвата), Роберсон (15), Астапкович (14).

Судьи: И. Путенко, А. Лаврухин, Я. Орешин.

«ВТБ Арена». 8500 зрителей.

Пятый год подряд Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в Москве собрал полные трибуны и подарил зрителям великолепное шоу. В этот раз организаторы отошли от привычного формата, когда «Звездам России» противостояли «Звезды мира». Лучшие игроки турнира были разделены на команды «Новая школа» (баскетболисты, не достигшие возраста 30 лет) и «Старая школа» (30+). Победу в итоге праздновали представители Old School под руководством наставника УНИКСа Велимира Перасовича.

Самым ценным игроком (MVP) матча был признан центровой «Пармы» Малик Диме, набравший 30 очков. При этом самым результативным игроком матча стал форвард New School Андрей Мартюк (34 очка).

Возвращение в 50-е

Перед Матчем звезд многих фанатов баскетбола ждало сильное разочарование. Сразу три топ-игрока, которые своими действиями должны были украсить баскетбольный праздник на «ВТБ Арене», получили травмы. Речь про ключевых игроков армейцев Алексея Шведа и Николу Милутинова, а также лидера «Зенита» Томаса Эртеля. Впрочем, и без этих звезд 8500 зрителей (все билеты были распроданы за сутки до игры) было на кого посмотреть.

Команда New School была представлена суперсвязкой из УНИКСа Ненад Димитриевич — Дэрил Мэйкон, призером Олимпийских игр-2012, экс-игроком «Кливленда» Сергеем Карасевым, лидером обновленной сборной России Антоном Астапковичем, самым талантливым игроком нового поколения Андреем Мартюком и лучшим снайпером текущего турнира Маликом Ньюманом.

В Old School компанию многолетнему капитану ЦСКА Никите Курбанову и легенде сборной России Виталию Фридзону составили трехкратный чемпион Евролиги Андрей Воронцевич, лидер «Самары» Джеймс Эннис (имеющий богатый опыт игры в НБА), обладатель Еврокубка, двукратный чемпион Франции Луи Лабери, экс-разыгрывающий «Филадельфии» Каспер Уэйр и самый звездный новичок УНИКСа Джален Рейнольдс.

Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. При этом организаторы усложнили задачу баскетболистам. Каждая четверть игралась по разным правилам. Например, в стартовой 10-минутке трехочковые попадания приравнивались к двум очкам (как в 1950-1960 гг. прошлого века). Во второй четверти можно было набрать четыре очка одним попаданием. Причем довольно оригинальным образом — забросив в дополнительное кольцо, расположенное под сводами арены.

В четвертой четверти игра началась по современным правилам, а тренеры могли запросить у арбитров по одному «челленджу». Впрочем, этого не потребовалось, хотя уровень защиты стал гораздо выше.

Неожиданный MVP

Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление известных исполнителей разных поколений. Своими песнями фанатов порадовали Лев Лещенко, Татьяна Буланова, группа «Отпетые мошенники» и Loc Dog. Одновременный заряд позитивом и ностальгией был гарантирован! Также прошли традиционные конкурсы трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник ЦСКА Даллас Мур. В финале он опередил форварда УНИКСа Энтони Брауна (24:17).

«Был классный конкурс, но я был в таком настроении, что просто не мог проиграть, — подчеркнул «СЭ» Даллас Мур. — На трибунах было много болельщиков ЦСКА, и они круто меня поддержали. Посвящаю эту победу им и моей семье».

В конкурсе данков главный приз в 500 тысяч рублей также достался армейцу. Самый молодой участник Матча звезд Самсон Руженцев сумел опередить Маркелла Джонсона («Астана»), Зака Смита («МИНСК») и Никиту Ремизова (МБА).

В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей, но в заключительной десятиминутке чашу весов в пользу Old Schoo склонили Диме, Рейнольдис и Воронцевич. Эта троица практически не уходила с паркета и в каждой атаке поражала кольцо оппонентов. Эти парни очень хотели победить, несмотря на товарищеский характер встречи. Поэтому между ними шел заочный спор за приз MVP, который в итоге получил Диме. Сенегалец реализовал все броски с игры (15/15), а также показал сумасшедшую эффективность — 38 PIR.

—Мне очень понравилась атмосфера в зале и отличная организация, — поведал «СЭ» Малик Диме. — Это был мой первый Матч звезд Единой лиги, и надеюсь, что не последний. Хотел бы еще поучаствовать в таком шоу. Ожидал ли я стать MVP? Я не ставил такой цели, но партнеры отдавали очень классные передачи. В таких ситуациях просто не могу промахиваться. Но в целом вы же понимаете, что это был товарищеский матч. Все парни, выходившие на паркет, получали удовольствие от игры. Зрители увидели много классных моментов. Надеюсь, все довольны.

— Но в концовке вы же зарубились? — вопрос Диме.

— Да, последние три минуты обе команды нацелились на победу. Но мы были немного лучше. Перекрыли разыгравшегося Андрея Мартюка, собранно отработали в защите, а в атаке реализовали все свои возможности.

— Как вам данк-контест?

— Очень круто. Особенно впечатлил Маркелл Джонсон. Парень с таким ростом (185 см. —«СЭ») забивал крутейшие данки. На мой взгляд, они с Руженцевым оба заслуживали главной награды.

— Знаете, что вы первый игрок «Пармы», который получил приз MVP?

— Да, мне сказали об этом. Это круто. У нас лучшие фанаты, которых я только видел в своей карьере. Наша арена постоянно заполнена до отказа, поддержка колоссальная. Честно, я впечатлен нашими фанатами. Они заслужили, чтобы в Перми прошел Матч звезд.

— Какие цели поставили на остаток сезона?

— Я очень хотел, чтобы мы попали в топ-6 после первого этапа, гарантировав себе место в плей-офф. Теперь хочется занять седьмое место по итогам регулярки, а потом показать свой максимум в плей-офф. Мы на многое способны.

Также во время Матча звезд-2023 прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги. Теперь там прописались еще пять знаковых личностей: экс-центровой ЦСКА Александр Каун, экс-форвард «Химок» и «Зенита» Джордан Мики, экс-защитник УНИКСа, «Химок» и «Локо» Эррик МакКоллум, экс-тренер ЦСКА Димитрис Итудис, президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев и президент «Автодора» Владимир Родионов.