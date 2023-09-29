«Зенит» — суперфаворит, ЦСКА — команда-загадка. Что ждать от нового сезона Единой лиги ВТБ

УНИКСу будет тяжело защитить титул, новички могут забраться в плей-офф, а молодежь «Локо» — выйти на первые роли.

Со времен сезона-2020/21, в который ЦСКА вступал с Джеймсом, Милутиновым, Клайберном и Шенгелией, в Лиге ВТБ вновь появился очевидный фаворит. Это «Зенит», который летом взял к Томасу Эртелю двух звезд уровня Евролиги — Кайла Курича и Бояна Дублевича, а также усилил глубину состава капитаном сборной России Тимофеем Герасимовым, одним из лучших защищающихся чемпионата Георгием Жбановым и Винсом Хантером, который своими штрафными бросками лишил сине-бело-голубых чемпионства в прошлом сезоне.

Помимо Хантера и Жбанова УНИКС потерял еще нескольких важных игроков: Дэрила Мэйкона, Андрея Воронцевича, Станислава Ильницкого. И если иностранцев менеджмент команды заменил практически без потери качества, то вот русский костяк (при всем уважении) не соответствует чемпионским амбициям. Впрочем, Велимир Перасович привык играть короткой ротацией, поэтому списывать казанцев со счетов не стоит.

Как и прошлогоднего финалиста турнира — «Локомотив-Кубань». В Суперкубке краснодарцы показали классный баскетбол, разгромив «Фенербахче» с Калатесом, Уилбекином и Гудуричем.

Эмил Райкович. Фото ПБК ЦСКА

Заблуждение или реальность?

Входит ли ЦСКА в список тех, кто сможет бросить вызов «Зениту» во главе с Чави Паскуалем? Это, пожалуй, один из главных вопросов старта нового сезона. Главный тренер армейцев Эмил Райкович заявил, что из-за больших потерь в новом сезоне его команда не сможет надеяться на нападение, где больше нет пары Швед — Милутинов, и будет играть от защиты. Первый тест новой философии москвичи провалили. Заслуженные поражения от «Локо» и «Бешикташа», а также вымученная победа над МБА. Видно, что команда еще очень сырая, испытывает серьезные проблемы в защите и в организации нападения. При этом стоит отметить, что на Суперкубке армейцам не смог помочь стартовый разыгрывающий Мело Тримбл, а в первом матче травму получил еще и Антон Астапкович. Вероятно, это ключевые игроки в системе Райковича, и с их возвращением дела будут налаживаться.

Или ЦСКА еще подпишет кого-то? Одна легионерская вакансия у них по-прежнему есть. Хотя президент клуба Андрей Ватутин летом несколько раз дал понять, что из-за снижения бюджета клубу будет непросто соответствовать высоким ожиданиям. Но есть и другие мнения. «ЦСКА не стал слабее, — отметил «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — У армейцев прекрасный спортивный менеджмент, всегда была отличная селекция и четкая система, которая работает на высоком уровне. Не дадим ЦСКА вводить себя в заблуждение».

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Наставник «Локо» Александер Секулич и вовсе сказал, что красно-синие стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Правда, это не помешало словенскому специалисту лишить армейцев еще одной возможности побороться за трофей в год столетия. На Суперкубке-2023 краснодарцы приятно удивили. Не столько результатами, сколько очень органичной игрой, в которой на первый план выходят воспитанники клуба. Владислав Емченко получил бы приз MVP турнира, если бы «Локомотив» выиграл трофей (все решилось в последнем владении), Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев убедил Секулича отказаться от услуг сильного «большого» Криса Хортона, а Щербенев повел команду за собой в финальном матче после травмы Девона Акун-Перселла. Также в составе закрепляется еще один воспитанник — Кирилл Темиров, а пришедший из «Минска» Владислав Близнюк с первых матчей показал, что может быть полезным топ-клубу.

На Суперкубке не было еще и Джайлена Барфорда. Самый результативный игрок «Локо» прошлого сезона решает проблемы с документами в США и скоро должен присоединиться к команде. С возвращением разыгрывающего краснодарцы должны не заметить потерю Акун-Перселла, который будет вне игры около месяца. Еще у Секулича есть две квоты для иностранцев, если что-то пойдет не по плану. Так что «Локо» вступает в сезон уже в статусе одного из фаворитов. Если команда вновь выйдет в финальную серию, то это уже никого не удивит.

Зоран Лукич. Фото БК «Пари НН»

Глубина для Лукича и Карасева

Если говорить про команды второго эшелона, то особое внимание стоит уделить «Пари НН». Впервые за долгое время у Зорана Лукича есть глубокий ростер, где на каждой позиции есть по несколько равноценных игроков. Это сильные иностранцы (Аллен, Кози, Апич), переживающие вторую молодость Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин и Владимир Ивлев, а также подрастающее поколение в лице Михаила Беленицкого и Александра Чадова. Добавим сюда Андрея Воронцевича, который сыграл важную роль в прошлогоднем чемпионстве УНИКСа, и получается команда, которая вполне может бороться за медали. В первую очередь — если избежит эпидемии травм в плей-офф, как это было в последние годы. Выступление на Суперкубке-2023 только утвердило это мнение.

Сильнее летом стал и МБА, который в дебютном сезоне сразу же пробился в топ-6. Из команды ушли Илья Платонов, Антон Пушков, Марк Тихоненко и Никита Ремизов (только первого можно назвать потерей), а пришли Максим Барашков, Евгений Минченко, Владислав Трушкин и Глеб Шейко. Василий Карасев получил глубину, которая позволит команде поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Понятно, что соперники теперь будут настраиваться на МБА уже совсем по-другому, и это новый вызов для команды, которая принципиально не подписывает легионеров.

Зато это делает «Самара». В прошлом сезоне клуб Камо Погосяна показал худший результат среди российских клубов, хотя имел пятый бюджет (615 миллионов рублей). Титулованные легионеры-ветераны не принесли результата. Летом самарцы изменили трансферную политику, взяв крепких иностранцев в самом расцвете сил (Робинсон, Томпсон, Далтон, Ребич), а также усилившись сильными россиянами (Платонов, Кулагин, Гудумак). С такой обоймой клуб точно должен быть в плей-офф, а возможно, и в топ-6 по итогам первой части регулярки.

Классных легионеров взял «Автодор» (Торнвелл, Мавра, Виналес), а из россиян особенно стоит обратить внимание на Виталиуса Пранаускаса, у которого есть потенциал стать одним из главных открытий сезона. «Парма», по ощущениям, стала слабее. Но за пермяками точно стоит следить, хотя бы ради Си Джей Брайса, который в предсезонных играх показывал невероятную статистику (21,2 балла за эффективность).

Выше КПИ был только у новичка «Уралмаша» Гарретта Невелса (22,9). Помимо защитника здорово проявили себя и другие легионеры клуба из Екатеринбурга. А недавнее подписание имеющего богатый опыт выступления в Евролиге Октавиуса Эллиса лишь подчеркивает намерение руководства клуба с первого же сезона ярко заявить о себе. Неплохой состав подобрался и у другого новичка турнира — «Руны». Столичная команда не жалела денег на легионеров, но в плане подписания россиян от дерзкого дебютанта ждали большего. Эртугрулу Эрдогану будет сложно найти баланс.

Единая лига ВТБ. Сезон-2023/24

Участники: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Енисей», МИНСК, «Пари Нижний Новгород», «Астана», «Автодор», «Парма-Пари», «Самара», «Уралмаш», МБА, «Руна».



Стартовые матчи сезона: 30 сентября «Самара» — «Енисей», УНИКС — «Локомотив-Кубань», ЦСКА — МБА; 1 октября «Руна» — «Автодор», МИНСК — «Пари НН».

Календарь регулярного чемпионата доступен в разделе на сайте «СЭ».