УНИКС стартовал по-чемпионски. «Локо» разгромлен в Казани

Секуличу не хватило глубины состава, чтобы противостоять Лабери и компании.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон-2023/24

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 91:73 (21:11, 21:14, 28:26, 21:22)

УНИКС: Димитриевич (22 + 7 передач), Рейнольдс (16), Комолов (12), Лабери (11 + 7 подборов)

«Локо»: Уайт (18), Мартюк (8), Елатонцев (8)

«Локомотив-Кубань», приехавший на матч-открытия сезона в Казань без двух ключевых игроков задней линии, не смог навязать борьбу действующему чемпиону. УНИКС показал отличную реализацию трехочковых (7/13), а героями встречи стали Ненад Димитриевич и Луи Лабери. Македонский разыгрывающий стал самым результативным игроком встречи, а французский форвард успевал буквально везде, закончив матч с великолепным показателем полезности — 22. Из россиян стоит выделить Артема Комолова, который очень уверенно выглядит в системе Велимира Перасовича. В прошлом году 30-летний защитник играл в ЦСКА и был глубоким запасным у Эмила Райковича.

На любой вкус

К матчу открытия краснодарцы, казалось, подошли в отличном настроении. На Суперкубке-2023 коллектив Александера Секулича прошел ЦСКА, по ходу встречи отыграв двузначную разницу, а затем разгромил главного фаворита турнира — «Фенербахче». Звездный состав стамбульцев получил «-16» и отправился в утешительный финал. «Локо» же мог взять трофей в противостоянии с «Зенитом», но все же уступил в напряженной концовке (83:85). УНИКС, напротив, провалился в главном предсезонном турнире. Поражения от «Пари НН» и «Бешикташа» явно не входили в планы Перасовича.

Игроки казанцев получили мощную встряску от строгого тренера, выйдя на матч открытия с супермотивацией. «Локо» же приехал в переполненный «Баскет-Холл» (более четырех тысяч зрителей) с большими потерями. К пропускавшим Суперкубок Захару Ведищеву (травма) и Джайлену Барфорду (проблемы с документами) добавился Девон Акун-Перселл. Американский защитник получил повреждение задней поверхности бедра и пока работает по индивидуальной программе. Отметим, что именно Барфорд (17,7) и Акун-Перселл (13,4) были самыми результативными игроками команды в прошлом сезоне, поэтому отсутствие двух американцев очень сильно бьет по перспективам «Локо».

Неделю назад в Москве отсутствие Джайлена компенсировалось отличной игрой Владислава Емченко и Александра Щербенева, но в Казани игра у баскетболистов сборной России не пошла. Они мазали с линии штрафных, на двоих набрали всего 10 очков и не справились со своими оппонентами в защите. В первой четверти гостей дважды с периметра наказал Артем Комолов, а Лабери и Джален Рейнольдс не чувствовали никаких проблем под кольцом. «Локо» же набрал всего 11 очков за 10 минут, допустив пять потерь.

Во второй четверти краснодарцев попытался взбодрить Джордан Морган (кстати, поигравший за казанцев в сезоне-2020/21). Центровой исполнил пару красивых данков, но поддержки от партнеров так и не дождался. УНИКС же забивал на любой вкус. Дальние попадания Димитриевича, данки Исмаэля Бако, фирменный полукрюк от Рейнольдса.

Время молодым

На большой перерыв казанцы ушли с комфортным преимуществом «+17». В третьей отрезке Секулич выпустил на паркет молодых Кирилла Елатонцева и Кирилла Темирова. Резервисты дали много энергии, а Окаро Уайт забив два красивых трехочковых после дриблинга. Разница сократилась до 13 очков, а Перасович взял тайм-аут. Возникла иллюзия, что баскетболисты «Локо» вновь совершат мощный камбэк, но на этот раз не получилось. За третью четверть гости набрал больше очков, чем за предыдущие две, но у УНИКСа всегда находился достойный ответ. А попадание под сирену от Маркоса Найта и вовсе позволило казанцам выиграть третью четверть подряд.

В заключительном отрезке Перасович дал возможность поиграть резервистам (Стуленков, Одиноков, Колесников). Секулич же понимавший, что матч уже не спасти, предоставил игровое время молодым: Сергею Щетинину, Егору Сычкову, Темирову и Елатонцеву. На последнего в этом сезоне делается особая ставка (за неделю до старта сезона клуб даже отпустил американца Криса Хортона). И молодой центровой пока не разочаровывает. Его игра на ряду с перфомансом Окаро, пожалуй, единственный позитив для краснодарцев в этом матче.

УНИКС же показал мастер-класс, сыграв со своим соперником по финальной серии-2022/23 с очень большим запасом. И это без Эрика Грина, который пока наблюдает за матчами своей новой команды с трибуны.