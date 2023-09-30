Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

УНИКС стартовал по-чемпионски. «Локо» разгромлен в Казани

УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ 30 сентября 2023.
Фото Единая лига ВТБ, vtb-league.com
Telegram Дзен
Секуличу не хватило глубины состава, чтобы противостоять Лабери и компании.

Единая лига ВТБ
Регулярный сезон-2023/24
УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 91:73 (21:11, 21:14, 28:26, 21:22)
УНИКС: Димитриевич (22 + 7 передач), Рейнольдс (16), Комолов (12), Лабери (11 + 7 подборов)
«Локо»: Уайт (18), Мартюк (8), Елатонцев (8)

«Локомотив-Кубань», приехавший на матч-открытия сезона в Казань без двух ключевых игроков задней линии, не смог навязать борьбу действующему чемпиону. УНИКС показал отличную реализацию трехочковых (7/13), а героями встречи стали Ненад Димитриевич и Луи Лабери. Македонский разыгрывающий стал самым результативным игроком встречи, а французский форвард успевал буквально везде, закончив матч с великолепным показателем полезности — 22. Из россиян стоит выделить Артема Комолова, который очень уверенно выглядит в системе Велимира Перасовича. В прошлом году 30-летний защитник играл в ЦСКА и был глубоким запасным у Эмила Райковича.

Томас Эртель и&nbsp;Тони Джекири. «Зенит» — суперфаворит, ЦСКА — команда-загадка. Что ждать от нового сезона Единой лиги ВТБ

На любой вкус

К матчу открытия краснодарцы, казалось, подошли в отличном настроении. На Суперкубке-2023 коллектив Александера Секулича прошел ЦСКА, по ходу встречи отыграв двузначную разницу, а затем разгромил главного фаворита турнира — «Фенербахче». Звездный состав стамбульцев получил «-16» и отправился в утешительный финал. «Локо» же мог взять трофей в противостоянии с «Зенитом», но все же уступил в напряженной концовке (83:85). УНИКС, напротив, провалился в главном предсезонном турнире. Поражения от «Пари НН» и «Бешикташа» явно не входили в планы Перасовича.

Игроки казанцев получили мощную встряску от строгого тренера, выйдя на матч открытия с супермотивацией. «Локо» же приехал в переполненный «Баскет-Холл» (более четырех тысяч зрителей) с большими потерями. К пропускавшим Суперкубок Захару Ведищеву (травма) и Джайлену Барфорду (проблемы с документами) добавился Девон Акун-Перселл. Американский защитник получил повреждение задней поверхности бедра и пока работает по индивидуальной программе. Отметим, что именно Барфорд (17,7) и Акун-Перселл (13,4) были самыми результативными игроками команды в прошлом сезоне, поэтому отсутствие двух американцев очень сильно бьет по перспективам «Локо».

Неделю назад в Москве отсутствие Джайлена компенсировалось отличной игрой Владислава Емченко и Александра Щербенева, но в Казани игра у баскетболистов сборной России не пошла. Они мазали с линии штрафных, на двоих набрали всего 10 очков и не справились со своими оппонентами в защите. В первой четверти гостей дважды с периметра наказал Артем Комолов, а Лабери и Джален Рейнольдс не чувствовали никаких проблем под кольцом. «Локо» же набрал всего 11 очков за 10 минут, допустив пять потерь.

Во второй четверти краснодарцев попытался взбодрить Джордан Морган (кстати, поигравший за казанцев в сезоне-2020/21). Центровой исполнил пару красивых данков, но поддержки от партнеров так и не дождался. УНИКС же забивал на любой вкус. Дальние попадания Димитриевича, данки Исмаэля Бако, фирменный полукрюк от Рейнольдса.

Время молодым

На большой перерыв казанцы ушли с комфортным преимуществом «+17». В третьей отрезке Секулич выпустил на паркет молодых Кирилла Елатонцева и Кирилла Темирова. Резервисты дали много энергии, а Окаро Уайт забив два красивых трехочковых после дриблинга. Разница сократилась до 13 очков, а Перасович взял тайм-аут. Возникла иллюзия, что баскетболисты «Локо» вновь совершат мощный камбэк, но на этот раз не получилось. За третью четверть гости набрал больше очков, чем за предыдущие две, но у УНИКСа всегда находился достойный ответ. А попадание под сирену от Маркоса Найта и вовсе позволило казанцам выиграть третью четверть подряд.

В заключительном отрезке Перасович дал возможность поиграть резервистам (Стуленков, Одиноков, Колесников). Секулич же понимавший, что матч уже не спасти, предоставил игровое время молодым: Сергею Щетинину, Егору Сычкову, Темирову и Елатонцеву. На последнего в этом сезоне делается особая ставка (за неделю до старта сезона клуб даже отпустил американца Криса Хортона). И молодой центровой пока не разочаровывает. Его игра на ряду с перфомансом Окаро, пожалуй, единственный позитив для краснодарцев в этом матче.

УНИКС же показал мастер-класс, сыграв со своим соперником по финальной серии-2022/23 с очень большим запасом. И это без Эрика Грина, который пока наблюдает за матчами своей новой команды с трибуны.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
0
Читайте также
В «Монако» рассказали, что Головин пропустил тренировку не из-за состояния здоровья
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — суперфаворит, ЦСКА — команда-загадка. Что ждать от нового сезона Единой лиги ВТБ