«Быть выбранным на драфте НБА — это не самое главное». Интервью Никиты Михайловского

Защитник ЦСКА — об Остине Ривзе и Де'Ароне Фоксе, историческом трипл-дабле с Грецией и желании закрепиться в ростере армейцев.

Еще два года назад Никита Михайловский считался главной надеждой российского баскетбола. Игрок входил в топ-5 самых перспективных европейцев в своей возрастной категории по версии Eurohoops и имел реальные шансы быть выбранным на драфте НБА. Но Никита предпочел другой вектор развития и отправился в австралийский клуб «Тасмания ДжекДжамперс». Заиграть там не получилось в силу ряда причин, но Михайловский не унывает. Под руководством хорошо знакомого тренера Эмила Райковича он постарается перезапустить карьеру в ЦСКА. Об этом 22-летний защитник рассказал в большом интервью «СЭ».

В «Автодоре» предлагали заключить новый контракт

— Как провел лето? Занимался индивидуально до официального начала предсезонки?

— Сразу после прохождения медосмотра в ЦСКА наш тренер по ОФП Павел Герасимов выдал мне индивидуальный план работы в спортзале. Старался его выполнять, поддерживать тело в форме. Плюс работал над баскетбольными элементами. Начал примерно за месяц до первого общекомандного сбора. Даже чуть пораньше. Нашел себе квартиру поближе к тренировочному залу. Буквально в 15 минутах.

— Почувствовал особую атмосферу в ЦСКА? В организации все делается для игроков?

— Безусловно. Мне все нравится в новой команде. У нас сплоченный коллектив, все работают ради одной цели, а именно — возвращения титула Единой лиги в Москву. Приложим все усилия, чтобы порадовать болельщиков.

Фото ПБК ЦСКА

— В прошлом сезоне из молодых россиян в ЦСКА только Самсон Руженцев получал больше 10 минут игрового времени (в среднем — 12:26). У опытного Артема Комолова, выступающего на твоей позиции, было 10:40. Тебя не смутило это при переходе в команду?

— Нет. Понимаю, что в ЦСКА очень много опытных игроков, которые уже долгое время стабильно выступают на самом высоком уровне. Я приехал сюда, чтобы учиться у них и помогать команде, если получу такой шанс. Мне 22 года. Это хороший возраст, чтобы доказать тренеру свою состоятельность. Если у меня будет получаться, то будет расти и игровое время.

— 10 минут в среднем за игру будет неплохим результатом для первого сезона?

— Сложно загадывать. Я готов на любые минуты. Повторюсь, главное — быть полезным команде.

— Твоя цель на сезон?

— Закрепиться в ротации. Мой контракт заключен с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки. Поэтому у меня сейчас очень важный период.

— Летом «Автодор» хотел тебя сохранить?

— Да, они предлагали переподписать контракт, но я попросил их подождать. Хотел выйти на рынок свободных агентов, пообщаться с другими клубами. И когда мы вступили в переговоры с ЦСКА, то решили с агентом, что хотим попасть именно в московский клуб.

— Была ли возможность подписать контракт с командой, выступающей в еврокубках?

— Из-за политической обстановки сейчас сделать это очень сложно. Так что реальные варианты были только из Лиги ВТБ.

Из всех тренеров выделю Пашутина, Алимпиевича и Руссо

— Расскажи про любимый момент в «Автодоре». 26 очков против УНИКСа, когда кроссовером уронил Жеребко или когда получал приз лучшего молодому игроку сезона?

— Момент с Жеребко был красивый (смеется), но прежде всего выделю игры, когда мы обыгрывали грандов. В сезоне-2022/23 выиграли у «Зенита», а несколько лет назад вырвали концовку у «Химок», когда подмосковная команда состояла исключительно из звездных игроков. Я забил два решающих трехочковых в концовке.

— С Владимиром Родионовым расстались по-дружески? Насколько я слышал, он не любит, когда его воспитанники уходят в статусе свободного агента.

— Достаточно хорошо расстались. Поблагодарили друг друга за сотрудничество, пожелали удачи, пожали руки. Я многим обязан Владимиру Евстафьевичу.

— Антон Квитковских покинул саратовцев прошлым летом и был важным элементом «Локомотива-Кубань», который в итоге дошел до финала Лиги ВТБ. Следил за успехами бывшего партнера по команде?

— Я очень рад за Антоху. Он проделал огромный путь, огромную работу, чтобы оказаться в «Локо». И сейчас Квитковских — один из лидеров краснодарцев. Придает энергию команде, показывает высокий процент попаданий. Рад, что он сразу же добрался до финала. Хотя они могли и выиграть титул, но УНИКС есть УНИКС. Очень сильный коллектив с топовыми легионерами.

— За шесть лет в «Автодоре» у тебя поменялось сразу 15 наставников. Кто был лучшим, с кем приятнее всего было работать, кроме Эмила Райковича?

— Мне очень нравилось тренироваться и играть под руководством Евгения Пашутина. Как в клубе, так и в молодежной сборной. В сезоне-2018/19 команду возглавлял Душан Алимпиевич. Сразу дал понять, что если хочешь получать у него игровое время, то отдавайся в защите максимально. Был жестким, но справедливым наставником. Поэтому не удивлен, что он сейчас добивается успехов в Турции. И третьим отмечу Дарко Руссо. Защитный тренер, был очень строг к нам, но я вынес много полезного из того опыта.

Александр Щербенев. Фото Global Look Press

Щербенев способен стать основным разыгрывающим сборной на долгие годы

— Если заговорили о Пашутине, то поделись воспоминаниями с молодежного ЧМ-2019, где сборная заняла пятое место. Ты же играл тот турнир с травмой?

— У меня была повреждена связка колена. Получил эту травму во время подготовки к тому мундиалю. Из-за этого пропустил много тренировок. Было обидно, но я старался играть как обычно, не обращать внимания на повреждение. Хотя, вероятно, из-за меня мы не смогли побороться за медали. Если бы в первом матче не проиграли Аргентине, то не выходили бы в четвертьфинале на США. Я бросил 0/10 в той встрече. Подвел команду.

— Перенервничал?

— Да. Такое непозволительно для игрока, который рассматривается как основной.

— Зато в следующей игре ты сделал трипл-дабл с Грецией. В истории юношеских ЧМ таким же достижением может похвастаться только Дарио Шарич. Пересматривал?

— Пересматривал, конечно. Хотя не могу сказать, что это был прямо идеальный матч. Делал то, что обычно, партнеры здорово поддерживали.

— Из того ростера сейчас ярче всех играет Александр Щербенев. Согласен?

— Да, у Саши отличная роль в команде, которую он заслужил. Пусть он продолжает в том же духе, и это будет хороший основной разыгрывающей для национальной команды на долгие годы.

— Годом ранее у вашей сборной был Евробаскет U-18, где вы заняли четвертое место, но ты попал в символическую пятерку. Чего тогда не хватило?

— Могу сказать то же самое: мы не достигли того, чего хотели. В полуфинале проиграли Латвии, которая принимала тот турнир. Было много зрителей, они болели против нас, и мы оказались не готовы к такому давлению. Все-таки нам было по 17 лет. Еще дети. Хотя в товарищеских матчах мы обыгрывали латвийцев. А на следующий день надо было играть с Францией. Но сил уже не было. Обидно, медали были очень рядом.

Австралийцы в хорошем смысле помешаны на спорте

— Давай обсудим твой период в чемпионате Австралии. Почему ты провел всего два матча за «Тасманию»?

— Неудачное стечение обстоятельств. Сначала я заболел, потом получил небольшую травму. А сезон в Австралии короткий, календарь очень плотный. Как минимум три игры в неделю. Если выпадаешь из этого графика, то очень тяжело потом встроиться в ростер. Тогда еще были различные ковидные ограничения, карантины. Поэтому для многих игроков тот сезон в Австралии получился скомканным. Но в любом случае у меня остались приятные воспоминания о том сезоне.

— Почему?

— Австралия — потрясающая страна, а Тасмания — одно из красивейших мест, в которых удалось побывать. Плюс у нас была отличная организация, где также все делалось для игроков. Еще мы постоянно ходили куда-то всей командой, в том числе на различные мероприятия с детьми, делились опытом.

— Английский удалось там подтянуть?

— Да, хотя австралийский английский очень сильно отличается от британского и американского. Непростой акцент, часть слов, которые используются только у них.

— Говорят, что в Австралии практически все занимаются спортом.

— Могу это подтвердить. Австралийцы в хорошем смысле помешаны на спорте. Наша тренировка начиналась в 7:15. Я приходил в 6:50 и проходил через тренажерный зал. В нем уже занималось очень много народу: от бабушек и девушек до подростков. У кого-то были групповые тренировки, у кого-то индивидуальные. Я думал, что так совпало, но это повторялось снова и снова.

— С кем-то общаешься из той команды?

— Да, с двумя ребятами, с кем больше всего проводил время. Правда, оба уже покинули чемпионат Австралии.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пристальнее всего слежу за Де'Ароном Фоксом

— Твой агент говорил, что из-за перехода в «Тасманию» тебе пришлось сняться с драфта НБА. Как думаешь, это была ошибка?

— Ни в коем случае. У меня опытный агент, который многих игроков выводил на драфт. Он знает всю кухню изнутри, поэтому я доверяю ему. Я читал историю Остина Ривза, который рассказал, что мог быть выбран во втором раунде драфта-2021 и попасть в «Детройт», но предпочел остаться незадрафтованным, чтобы подписать контракт с «Лейкерс». И сейчас Остин в сборной США, имеет хорошие позиции в клубе из Лос-Анджелеса. Это говорит о том, что быть выбранным на драфте — это не самое главное. Тот же Алексей Швед не был выбран клубами НБА, но это не помешало ему потом здорово там поиграть.

— Продолжаешь внимательно следить на НБА?

— Изучаю статистику всех игр. Если какой-то матч был особенным, то обязательно посмотрю хайлайты.

— Твой любимый игрок по-прежнему Де'Арон Фокс?

— Да, болею за «Сакраменто» и пристальнее всего слежу за Фоксом. Топовый разыгрывающий, играет зрелищно. У него можно многому научиться.

— В 2019 году ты рассказывал, что смотришь стримы видеоигр. Изменились предпочтения?

— С видеоиграми я завязал. Сам не играю и не смотрю обзоры. Переключился на образовательный, познавательный контент. Иногда могу позволить себе что-то развлекательное.