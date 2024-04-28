«Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ, плей-офф будет горячим». Мнение Семена Антонова

Капитан ЦСКА рассказал о выходе своей команды в полуфинал.

ЦСКА стал первым клубом, обеспечившим себе место в полуфинале плей-офф-2023/24 Лиги ВТБ. Армейцам всухую удалось обыграть «Енисей» (3:0 в серии). Героем третьей встречи в Красноярске стал капитан команды Семен Антонов, набравший 14 очков, 2 подбора, 3 передачи и мощный блок-шот на Бо Биче. Стоит отметить, что 34-летний форвард помог своей команде в самый критический момент, когда в середине заключительной четверти хозяева паркета приблизились на расстояние двух атак («+4» у ЦСКА). Сначала Семен попал четвертую «треху» (4/4 в этом матче), а затем остановил убегавшего в контратаку Ксавьера Рэтан-Мэйса жестким, но вполне дозволенным фолом. Разозлившийся канадец бросил Антонова на паркет борцовским приемом, команды едва не сошлись стенка на стенку, и, когда арбитры отсмотрели видео, лидеру красноярцев «прилетел» неспортивный. В итоге пара штрафных Семена и трехочковый Каспера Уэйра принесли ЦСКА пять очков подряд в самый нужный момент заключительной четверти. Отыграться шансов уже не было.

В интервью «СЭ» бронзовый призер Олимпиады-2012 рассказал о ходе серии и изменениях в игре команды после смены главного тренера.

Поменяли систему защиты, особенно на Рэтан-Мэйсе и Мартине

— Подведите итоги противостояния с «Енисеем». Вторая игра была сложнее для ЦСКА, но в первой и третьей вы доминировали.

— В первую очередь хочу поздравить с этим успехом всю команду. У нас был непростой период. За неделю до начала плей-офф мы поменяли тренера. И всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки, которые Андреас [Пистиолис] пытался внести в нашу игру в сжатые сроки. Рад, что это принесло свои плоды. Серия была была тяжелая. Каждый матч проходил по разному сценарию. «Енисей» — сильный соперник, который здорово провел регулярку. Вроде бы у них всё просто. Есть три явных лидера-иностранца, и русские ребята, которые явно добавили при тренере Арсиче. В спортивной наглости, в уверенности в себе. Поэтому относились к ним с большим уважением. Когда ехали в Красноярск, то понимали, что нам надо добавлять в ряде моментов, чтобы закончить серию здесь.

В третьем матче мы контролировали игру, особенно с начала второй четверти. При этом понимали, что они будут бороться до конца, не сдадутся. Что и происходило. Рэтан-Мэйс не останавливался, мы тоже продолжали навязывать свой ритм.

— На втором этапе красноярцы дважды обыграли вас. Что изменил Пистиолис при подготовке к этой серии?

— Повторюсь, времени было мало, работали в сжатые сроки. Где-то поменяли систему защиты. Особенно на Рэтан-Мэйсе, на Джеремайя Мартине. Хорошо выполняли план на игру, атаковали с высоким процентом, хорошо двигали мяч, контролировали подбор на своем щите. Последнее очень важно. Зачастую сдваивались на их лидерах, поэтому у них было преимущество на подборе в нападении. Хорошо, что мы не просели в этом компоненте. За исключением первой половины второго матча в Москве.

— Возвращение Каспера Уэйра добавило команде уверенности?

— Безусловно. Очень рад за Каспера. Это не просто — получить травму в феврале, восстановиться и вновь стараться тащить команду на себе. Понятно, что пока он еще далек от идеальной формы, но постепенно Уэйр будет прибавлять. К сожалению, когда вернулся Каспер, сразу выбыл Мело [Тримбл]. Рад, что его повреждение оказалось не таким серьезным, как ожидалось. Ждем его к началу полуфинальной серии.

Семен Антонов и Александр Стуленков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилась уверенность, что мы лучше, чем другие команды, вышедшие в плей-офф

— Ваш соперник по полуфиналу еще не определился. «Уралмаш» продлил серию против «Зенита» в Екатеринбурге. При этом, скорее всего, вам придется играть с клубом из Санкт-Петербурга.

— Не знаю. Не надо выбирать — «Зенит» или «Уралмаш». Для нас самое важное — отталкиваться от своей игры. Как мы подготовимся, как будем физически и тактически готовы к сопернику по полуфиналу. Понятно, что «Зенит» — явный фаворит этой пары.

— К тому же у вас будет побольше времени на восстановление.

— Да, хорошо, что мы победили в трех матчах. Появилась психологическая уверенность, что мы лучше, чем какие-то команды, вышедшие в плей-офф. Не в обиду всем остальным. Надо отдохнуть и готовиться дальше.

— Оливье Ханлан уже полноценно влился в коллектив?

— Думаю, что он еще вливается. Оливье приходил под одну схему, его приглашал Эмил [Райкович]. Теперь привыкает к требованиям Андреаса. Плюс выбыл Мело. В каких-то моментах Ханлану приходится действовать не на своей позиции. Но он профи, быстро адаптируется.

— Что скажете о выступлении в плей-офф других фаворитов сезона — УНИКСа и «Локомотива-Кубань»?

— Скажу, что в целом будет интересно. Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ. По крайней мере, что я помню. Регулярка была особенной. Фавориты постоянно допускали осечки, борьба за первое-третье место продолжалась до последнего игрового дня. В плей-офф должно быть еще горячее. Любители баскетбола останутся довольны.