«Не удивлюсь, если «Енисей», «Уралмаш» и «Руна» войдут в топ-6». Кущенко — о возросшей конкуренции

Президент Единой лиги ВТБ подвел промежуточные итоги регулярки.

С момента начала чемпионата-2023/24 Единой лиги ВТБ прошло уже почти два месяца, по итогам которых в турнирной таблице есть единоличный лидер. ЦСКА выиграл 11 матчей из 12, в том числе победив на выезде «Зенит» и УНИКС. Чемпионы двух последних сезонов — в топ-3, а вот на четвертой строчке неожиданно оказался «Енисей» во главе с Ксавьером Рэтан-Мэйсом — одним из самых ярких легионеров последних лет. Главные события старта регулярки «СЭ» обсудил с президентом международного турнира Сергеем Кущенко.

В каждом туре обязательно есть необычные игры

— Чем можно объяснить столь уверенную победу ЦСКА в Казани?

— Выделил бы несколько ключевых факторов. Во-первых, это отсутствие Найта. Маркос один из ключевых игроков в системе Перасовича. Очень сильный персональщик, великолепно сдерживает лучшего игрока соперников. Если помните, защитник также пропускал матч в Самаре, где УНИКС пропустил больше 100 очков и проиграл. Во-вторых, хозяева значительно уступили подбор (26/42. — Прим. «СЭ»). Передняя линия ЦСКА сыграла выше всяких похвал, особенно Джекири, вернувшийся в Казань в составе другой команды. В-третьих, ЦСКА показал высочайший уровень дисциплины и коммуникации. Между игроками, между тренером и баскетболистами. Это бросилось в глаза, особенно на фоне их недавнего матча с «Руной», который я тоже посетил. Все, кто выходил со скамейки, выглядели очень солидно, усиливали игру: Антонов, Карданахишвили, Жан-Шарль. Да, возможно, Уэйр провел не самый яркий свой матч в атаке, но нашлись другие лидеры: Мело, Мбай, тот же Джекири.

— Чемпион набрал дома всего 66 очков. Тревожный звоночек?

— Понятно, что казанцы находятся не в оптимальной форме. Да, и будем откровенны, родные кольца в матче недели им не помогли. Несколько раз я поражался, как они «отказывались» принимать мяч после бросков Рейнольдса. Но, повторюсь, у соперника был очень высокий уровень коммуникации. В защите ЦСКА действовал качественно и слаженно, так что в этом (низкой результативности УНИКСа. — Прим. «СЭ») большая заслуга и самих армейцев. Сейчас они отправляются на длительную выездную серию: Нижний Новгород, Астана, Красноярск. С «Пари НН» матч запланирован уже на воскресенье, 26 ноября, и за команду Зорана Лукича очень тревожно.

— Почти половина состава травмирована...

— Да, это настораживает. Нижегородцы очень тяжело проходят этот период (восемь поражений подряд. — Прим. «СЭ»). Хотя даже усеченным составом играют неплохо, в свой фирменный баскетбол. А в Санкт-Петербурге и вовсе показали высочайший уровень, но Дублевич стал икс-фактором концовки. Клубы подписывают игроков такого высоко уровня именно для этого. Ребята берут на себя инициативу на последних секундах и решают исходы матчей. И таких баскетболистов в Единой лиге хватает. Проходных игр уже нет. Куда бы ни приехал условный ЦСКА или «Зенит», им везде будет непросто. Авторитетность клубов из топ-4 постепенно стирается. Для лиги это хорошо. В каждом туре обязательно состоится одна-две необычные игры. Либо фавориты проигрывают, либо побеждают, но в очень напряженной борьбе. Разгромов у нас почти нет.

Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона всегда срабатывает

— «Зенит» по-прежнему выглядит фаворитом сезона?

— По летним подписаниям, по именам — они фавориты. Да, игра пока вызывает вопросы, но мы знаем, что Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона всегда срабатывает. В чемпионский год «Зенит» преобразился ближе к решающим матчам. В прошлом сезоне было то же самое. В плей-офф это была совсем другая команда, претендовавшая на титул. Но судьба медалей, как вы помните, решалась в седьмом матче полуфинальной серии в Казани. «Зенит» выигрывал и владел мячом за несколько секунд до конца. Но потеря Зубкова, два точных штрафных Хантера — и в финал отправился УНИКС. За такие моменты мы и любим баскетбол. Это запоминается надолго.

УНИКС тоже в числе главных фаворитов. Они сохранили костяк чемпионской команды. Думаю, в январе-феврале казанцы должны обрести былую стабильность.

— Еще у «Зенита» сразу пять игроков находятся в лазарете, включая Томаса Эртеля.

— Да, травмы мешают многим командам. «Локо» тяжело начал без Девона Акун-Перселла. Сейчас они показывают совершенно другой уровень баскетбола. Уверен, что за попадание в топ-6 по итогам первой части регулярки будет настоящая рубка. А после разделения чемпионата на две части станет еще интереснее. Наш первый плей-ин я жду с большим нетерпением. Новая схема дает возможность четырем командам (из нижней части таблицы. — Прим. «СЭ») побороться за два оставшихся места в плей-офф. Благодаря этим изменениям клубы не будут терять мотивацию до самого конца чемпионата и распродавать своих лидеров по ходу сезона, как в прошлом году это сделали в «Самаре». Считаю, что лига при поддержке клубов приняла правильное решение [ввести плей-ин].

«Парме» и «Автодору» нужно внимательно посмотреть на «Енисей»

— Самарцы сейчас в топ-6. «Руна» и «Уралмаш» очень близки к заветной шестерке. А вот старожилы лиги — «Парма» и «Автодор» — пока не впечатляют. Что думаете об этом?

— «Парме» и «Автодору» нужно внимательно посмотреть на «Енисей». В Красноярске провели качественную летнюю селекцию, и это решает многие проблемы. Два великолепных подписания — Рэтан-Мэйс и Мартин. И новый главный тренер Арсич, который отлично понимает своих лидеров и вселяет в них уверенность. Скаутинговая история — на высочайшем уровне. В современных условиях надо работать именно так. Я еще не изучал календарь «Енисея» в первой части регулярки, но в любом случае у них большой шанс попасть в топ-6.

Если говорить про «Парму», то они играют большинство матчей ротацией в семь человек. То выдают суперигру, как с ЦСКА в Москве, которую по-хорошему должны были выигрывать, то разваливаются в выездных матчах. Хорошая игра у пермяков была недавно в Самаре, но не дотерпели. У «Самары» гораздо более длинная скамейка, да и ротация у Анзуловича гораздо шире. Это был очень важный матч, который может вдохновить один коллектив и прибить второй.

«Автодор» показывает ту игру, к которой мы привыкли в их исполнении. Быстрый баскетбол, нацеленный на атаку. Но те ли это исполнители, которые вновь помогут саратовцам выйти в плей-офф? Когда я посмотрел ростеры клубов перед началом сезона, то сразу сказал, что нашим старожилам будет непросто. «Руна», «Уралмаш» и «Самара» подписали классных игроков. А как преобразилась «Астана»! У этих клубов и «Енисея» комплектование, на мой взгляд, очень качественное.

— Не удивитесь, если «Енисей», «Уралмаш» и «Руна» войдут в топ-6?

— Нет. Особенно это касается «Енисея». «Уралмаш» и «Руна» показывают очень достойный баскетбол, но прежде чем делать прогнозы, нужно внимательно изучить их расписание. Еще я бы отметил, как новички турнира выглядят с точки зрения маркетинга. Интересно ведут социальные сети, здорово привлекают болельщиков на трибуны. Мы всегда внимательно следим за этим моментом.

— Главная сенсация прошлого сезона — МБА — тоже пока далека от прошлогодних результатов.

— МБА объективно непросто. Все-таки это проект, где играют только россияне, а в большинстве команд лиги погоду делают именно легионеры. Плюс на них настраиваются гораздо серьезнее, чем в прошлом сезоне. Тщательно изучают, поэтому и победы теперь даются тяжело.