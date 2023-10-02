«Уралмаш» обыграл «Зенит» в дебютном матче Лиги ВТБ. Сенсация старта сезона

Команда Чави Паскуаля набрала всего 70 очков в домашнем матче.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24

«Зенит» — «Уралмаш» — 70:75 (14:14, 24:19, 18:24, 14:18)

«Зенит»: Дублевич (17), Курич (16), Карасев (14).

«Уралмаш»: Даглас (22 + 9 подборов), Нэвелс (19 + 7 подборов), Захаров (18 + 7 подборов).

Первая игровая неделя Лиги ВТБ-2023/24 подарила болельщикам мощнейший апсет: новичок турнира «Уралмаш» по делу обыграл «Зенит» с Томасом Эртелем, Кайлом Куричем и Бояном Дублевичем. Причем в Санкт-Петербурге. Во многом благодаря Джавонте Дагласу, Гарретту Нэвелсу и Александру Захарову. Эта троица набрала 49 очков своей команды, а решающий бросок забросил Джош Перкинс, который до этого атаковал с очень низким процентом (1/12). У «Зенита», который совсем недавно уверенно выиграл Суперкубок-2023, можно выделить разве что черногорского центрового (КПИ Дублевича составил 19 баллов). Болезненное поражение, из которого можно сделать много выводов.

Яркое возвращение

Последний раз команда из Екатеринбурга играла в элите российского баскетбола 18 лет назад — в сезоне-2004/05 в высшей лиге выступал «Евраз». Прошедшим летом в Лигу ВТБ был принят «Уралмаш». Клуб Виктора Ганиенко выиграл два последних розыгрыша суперлиги (дважды пройдя плей-офф без единого поражения), а летом собрал классный состав под новый вызов. Уральцы сумели сохранить всех лидеров, включая призера Игр-2020 в Токио Кирилла Писклова, Дениса Захарова и американского форварда Джавонте Дагласа, а также подписали пятерых качественных легионеров. «Уралмаш» пополнили Тайрелл Нельсон (предыдущий клуб — «Сплит»), Гарретт Невелс («Сопот»), Джош Перкинс («Петким Спор»), Чед Браун («Хапоэль Гильбоа») и Октавиус Эллис («Тревизо»).

Эллис, имеющий опыт выступления в Евролиге за «Олимпиакос» был подписан несколько дней назад и еще даже не попал в заявку клуба на Лигу ВТБ. Не смог сыграть с «Зенитом» и капитан команды Антон Глазунов, получивший неприятную травму задней поверхности бедра.

Тем не менее гости сразу же показали, что приехали в Санкт-Петербург с решительным настроем. В первой половине команды бились на равных, но в конце второй четверти два трехочковых от Кайла Курича позволили «Зениту» уйти на перерыв с преимуществом «+5». Казалось, что звездный состав Чави Паскуаля наконец-то почувствовал свою игру и постепенно сомнет дебютантов. Однако третья четверть осталась за «Уралмашем». Захаров, Даглас и Нэвелс разрывали оборону «Зенита». В своих же атаках хозяева старались дорожить мячом, но под мощным прессингом все же совершали потери. Всего за матч их набралось 16. У соперника на одну меньше. Плюс «Уралмаш» реализовал почти половину своих средних бросков (25/53).

Причем все атаки уральцев были подготовленными, никто не тянул одеяло на себя. Чувствуется, что Милош Павичевич проделал хорошую работу в межсезонье. В клатч его команда зашла с преимуществом «+5» и удержала его очень уверенно. Как будто перед ними был очередной соперник по суперлиге, а не главный фаворит сезона.

Спасибо за лояльность

Решающую же атаку при счете 71:68 завершил Джош Перкинс, пожалуй, самый статусный новичок «Уралмаша». Один из лучших бомбардиров чемпионата Турции-2022/23 набрал в этом матче всего 4 очка, но зато сделал это в самый важный момент. В начале августа исполнительный директор клуба из Екатеринбурга Сергей Доманов так ответил на вопрос, намного ли оклад Перкинса выше, чем у остальных игроков команды. «Нет, мы запрашивали у агентов игроков определенной ценовой категории. Так что у всех более-менее равные зарплаты».

Другие герои вечера — Даглас и Захаров — еще раз доказали, что давно готовы к выступлению в Лиге ВТБ. «Про топ-4 я сказать точно не могу, но остальные команды Лиги ВТБ активно интересовались этой троицей (Даглас, Захаров и Писклов), — рассказывал «СЭ» Сергей Доманов. — Еще летом 2022-го, а этим делали конкретные предложения. Поэтому наша первостепенная задача была в том, чтобы переподписать всех лидеров. Если проанализировать это межсезонье, то мы бы остались ни с чем, если бы не сделали этого. Хочу сказать спасибо парням за лояльность. Что они не ушли за большие деньги в другие команды, понимая, что мы им доверяем, даем шанс развиваться».

Захаров провел на паркете в матче с «Зенитом» почти 30 минут, Даглас — 34. Писклов продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа и сможет дебютировать в Лиге ВТБ в середине ноября.

Неудачу «Зенита» четко описал Паскуаль: «Поздравляю «Уралмаш», они были лучше в этой игре, чем мы, — сказал тренер на пресс-конференции. — С самого начала мы показали, что не готовы к этому матчу ментально — как в защите, так и в нападении. Несмотря на это, у нас были свои шансы вплоть до последних минут, но было очевидно: все мячи, которые 50/50, — они оставались за «Уралмашем», мы давали им набирать слишком много «легких» очков. В концовке в нападении, когда появились нервы, мы просто не смогли набрать очки. Это то, что произошло, это реальность. Вот и все».

Через три дня у петербургского клуба будет возможность исправиться в гостевом матче с «Самарой». «Уралмаш» же проведет первый домашний матч в элите в пятницу, 6 октября, против другого дебютанта турнира «Руны».