Чемпионат мира по баскетболу: основная информация

Сегодня, 18:00
19-й чемпионат мира по баскетболу-2023 среди мужчин стартовал 25 августа. Турнир проходит для мужских национальных сборных раз в 4 года под эгидой ФИБА.
Турнир проходит с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Впервые в истории мировое первенство принимают сразу несколько стран. Матчи чемпионата мира состоятся на площадках на Филиппинах, Японии и Индонезии. Самой крупной стала «Филиппины Арена», которая вмещает 55 тысяч зрителей.
В чемпионате мира принимают участие е 32 сборных: 12 европейских, 7 американских, 5 африканских и 8 из стран Азии и Океании.
Италия
Доминиканская республика
Филиппины
Ангола
Сербия
Китай
Пуэрто-Рико
Южный Судан
США
Греция
Новая Зеландия
Иордания
Литва
Черногория
Мексика
Египет
Германия
Австралия
Финляндия
Япония
Словения
Грузия
Кабо-Верде
Венесуэла
Испания
Бразилия
Иран
Кот-д'Ивуар
Франция
Канада
Латвия
Ливан
Италия
Сербия
Доминиканская республика
Китай
США
Литва
Черногория
Греция
Германия
Австралия
Словения
Грузия
Франция
Канада
Испания
Бразилия
Турнир проходит в три этапа. На 1-м этапе 32 сборные, поделенные на восемь групп по четыре команды в каждой (А-Н), сыграют друг против друга один раз в рамках квартета. Два лучших коллектива из каждой группы пройдут в следующую стадию.
На 2-м групповом этапе команды-участники поделят на четыре группы (I-L). Каждая из них сыграет друг с другом один раз. Две лучшие сборные пройдут в финальную стадию плей-офф.
25 — 30 августа
31 августа — 3 сентября
5 — 10 сентября
10 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу является отборочным турниром к Олимпиаде в Париже. Семь команд, включая Францию, которая будет хозяйкой игр-2024, квалифицируются на турнир. Исполком международной федерации баскетбола (FIBA) в мае принял решение о недопуске сборной России до отборочного турнира.
«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — сказано в заявлении организации на официальном сайте.
1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.