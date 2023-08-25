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Чемпионат мира по баскетболу: основная информация

25 августа стартовал чемпионат мира по баскетболу
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
19-й чемпионат мира по баскетболу-2023 среди мужчин стартовал 25 августа.
Фото Reuters
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Ответы на основные вопросы о мировом первенстве.

19-й чемпионат мира по баскетболу-2023 среди мужчин стартовал 25 августа. Турнир проходит для мужских национальных сборных раз в 4 года под эгидой ФИБА.

Даты и место проведения

Турнир проходит с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Впервые в истории мировое первенство принимают сразу несколько стран. Матчи чемпионата мира состоятся на площадках на Филиппинах, Японии и Индонезии. Самой крупной стала «Филиппины Арена», которая вмещает 55 тысяч зрителей.

Участники и состав групп

В чемпионате мира принимают участие е 32 сборных: 12 европейских, 7 американских, 5 африканских и 8 из стран Азии и Океании.

Группа А

Италия
Доминиканская республика
Филиппины
Ангола

Группа B

Сербия
Китай
Пуэрто-Рико
Южный Судан

Группа C

США
Греция
Новая Зеландия
Иордания

Группа D

Литва
Черногория
Мексика
Египет

Группа E

Германия
Австралия
Финляндия
Япония

Группа F

Словения
Грузия
Кабо-Верде
Венесуэла

Группа G

Испания
Бразилия
Иран
Кот-д'Ивуар

Группа H

Франция
Канада
Латвия
Ливан

Группа I

Италия
Сербия
Доминиканская республика
Китай

Группа J

США
Литва
Черногория
Греция

Группа K

Германия
Австралия
Словения
Грузия

Группа L

Франция
Канада
Испания
Бразилия

Формат чемпионата мира

Турнир проходит в три этапа. На 1-м этапе 32 сборные, поделенные на восемь групп по четыре команды в каждой (А-Н), сыграют друг против друга один раз в рамках квартета. Два лучших коллектива из каждой группы пройдут в следующую стадию.

На 2-м групповом этапе команды-участники поделят на четыре группы (I-L). Каждая из них сыграет друг с другом один раз. Две лучшие сборные пройдут в финальную стадию плей-офф.

Расписание матчей

1-й групповой этап

25 — 30 августа

2-й групповой этап

31 августа — 3 сентября

Плей-офф

5 — 10 сентября

Финал

10 сентября.

Почему не участвует Россия

Чемпионат мира по баскетболу является отборочным турниром к Олимпиаде в Париже. Семь команд, включая Францию, которая будет хозяйкой игр-2024, квалифицируются на турнир. Исполком международной федерации баскетбола (FIBA) в мае принял решение о недопуске сборной России до отборочного турнира.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — сказано в заявлении организации на официальном сайте.

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Руди Фернандес (сборная Испании по&nbsp;баскетболу). Вернет ли США былое величие? Отстоит ли Испания титул? Что нужно знать о ЧМ-2023

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