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Сегодня, 14:09

Экс-игрок «Зенита» Ранджелович считает, что Сербия обыграет Германию в финале чемпионата мира по баскетболу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший сербский нападающий «Зенита» и ЦСКА Предраг Ранджелович в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира по баскетболу.

— Конечно, слежу за баскетбольным турниром. Сегодня финал! Думаю, что мы обыграем Германию и станем чемпионами.

— Сербия — футбольная или баскетбольная страна?

— У нас и баскетбольная, и футбольная, и волейбольная страна. Нет чемпионата мира, кроме футбола, где бы мы не побеждали. Хотя команда возрастом до 20 лет становилась чемпионом в 2015 году. Так что у нас все есть!

Финал чемпионата мира по баскетболу-2023 Сербия — Германия состоится в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15.40 (мск).

Сборная Германии по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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