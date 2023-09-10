Сборная США проиграла Канаде в матче за третье место на чемпионате мира

Сегодня, 13:42
Сборная Канады обыграла США в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу — 127:118 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков.
Сборная Канады впервые в истории завоевала медали на чемпионате мира по баскетболу.
Матч за золото состоится сегодня, 10 сентября, чемпионский титул разыграют Германия и Сербия. Начало встречи — в 15.40 (мск).
Чемпионат мира. Мужчины
Матч за 3-е место
Канада — США — 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7)
К: Брукс (39), Гилджес-Александер (31 + 12 передач), Барретт (23)
С: Эдвардс (24), Ривз (23), Бриджес (19)