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Сегодня, 13:42

Сборная США проиграла Канаде в матче за третье место на чемпионате мира

Канада обыграла США в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Шэй Гилджес-Александер (справа) и Кэмерон Джонсон.
Фото Reuters
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Сборная Канады обыграла США в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу — 127:118 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков.

Сборная Канады впервые в истории завоевала медали на чемпионате мира по баскетболу.

Матч за золото состоится сегодня, 10 сентября, чемпионский титул разыграют Германия и Сербия. Начало встречи — в 15.40 (мск).

Чемпионат мира. Мужчины

Матч за 3-е место

Канада — США — 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7)

К: Брукс (39), Гилджес-Александер (31 + 12 передач), Барретт (23)

С: Эдвардс (24), Ривз (23), Бриджес (19)

Сборная США по баскетболу
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