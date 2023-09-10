Сборная США проиграла Канаде в матче за третье место на чемпионате мира

Канада обыграла США в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Канады обыграла США в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу — 127:118 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков.

Сборная Канады впервые в истории завоевала медали на чемпионате мира по баскетболу.

Матч за золото состоится сегодня, 10 сентября, чемпионский титул разыграют Германия и Сербия. Начало встречи — в 15.40 (мск).

Чемпионат мира. Мужчины

Матч за 3-е место

Канада — США — 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7)

К: Брукс (39), Гилджес-Александер (31 + 12 передач), Барретт (23)

С: Эдвардс (24), Ривз (23), Бриджес (19)