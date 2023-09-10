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Сегодня, 17:40

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале Сербию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Германия — Сербия.
Фото Reuters
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Сборная Германии обыграла Сербию в финале чемпионата мира по баскетболу — 83:77.

Самым результативным игроком матча стал защитник немцев Деннис Шредер, набравший 28 очков. Лучшим у сербов с 21 очком стал защитник Алекса Аврамович.

Финальный матч проходил на «Молл оф Азия Арена» в городе Пасай (Филиппины).

Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира по баскетболу. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира. В 2002 году Германии завоевала бронзовые медали.

Ранее сборная Канады обыграла США в матче за третье место — 127:118 ОТ.

Чемпионат мира. Мужчины

Финал

Германия — Сербия — 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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