Канада победила Словению и прошла в полуфинал чемпионата мира

Сегодня, 17:26
Сборная Канады обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу — 100:89.
Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко.
В четвертой четверти словенец Лука Дончич и канадец Диллон Брукс были удалены за то, что совершили по два технических фола за время матча.
В полуфинале чемпионата мира Канада встретится со сборной Сербии. В другой полуфинальной паре сыграют США и Германия.
Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала
Канада — Словения — 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)
К: Гилджес-Александер (31 + 10 подборов), Барретт (24), Александер-Уокер (14)
С: Дончич (26), Препелич (22), Драгич (10)
6 сентября.