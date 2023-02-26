0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

26 февраля, 23:05

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира.

Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии со счетом 77:80. В решающей встрече Грузии нужно было одержать победу над исландцами или проиграть с разницей менее 4 очков.

По итогам третьего отборочного раунда грузинская команда заняла третье место в группе L, которое дает право выступить на турнире.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

2
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кармело Энтони стал послом чемпионата мира-2023