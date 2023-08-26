Франция не взяла на ЧМ-2023 Эртеля за его связь с Россией. А теперь получила «минус 30»

Команда Венсана Колле потерпела разгромное поражение от канадцев на старте чемпионата мира.

Чемпионат мира. Группа H

Канада — Франция — 95:65 (14:18, 29:22, 25:8, 27:17)

Канада: Гилджес-Александер (27+13 подборов), Олиник (18), Брукс (12), Александер-Уокер (12).

Франция: Фурнье (21), Де Коло (12), Лессор (12).

Бронзовый призер двух последних чемпионатов мира — сборная Франции — потерпела унизительное поражение на старте нового мундиаля. Групповой турнир в Индонезии французы начали с разгрома от канадцев с разницей в «минус 30» (65:95). Удивителен здесь не сам факт неудачи подопечных Венсана Колле — ведь Канада с ее нынешним составом точно входит в топ-3 фаворитов ЧМ-2023, — а в катастрофическом счете. Столь крупно на больших турнирах «синие» не проигрывали с Олимпиады-2012, на которой в групповом турнире уступили 71:98 сборной США с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом в составе.

Мы побывали в нокауте

Самой ужасной в матче против канадцев стала третья четверть, в которой соперники совершили рывок +17, после чего Франция практически перестала сопротивляться и получила в концовке еще десять очков разницы. О проблемах французов с составом было известно заранее. Не приехал первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма, в последний момент получил травму Франк Нтиликина... После того как выбыл разыгрывающий «Шарлотт», логичной выглядела его замена на Тома Эртеля. Однако игрок «Зенита» не получил приглашения из-за своих связей с Россией. Теперь данный политический шаг больно аукнулся тренеру Венсану Колле.

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— Мы побывали в нокауте, — констатировал наставник французов. — В концовке некоторые игроки были совершенно ошеломлены. Нам нужно время, чтобы прийти в норму и вернуть свою игру. Я предполагал, что мы можем проиграть этому грозному сопернику, но не так крупно. Случившееся совершенно необъяснимо, но это спорт. Мы собиралась сыграть на встречных курсах, но класс канадцев оказался намного выше. После того как отставание составило 12 или 14 очков, мы просто потерялись. Теперь наша дальнейшая турнирная судьба не только в наших руках.

Для того чтобы сохранить шансы на выход во второй групповой раунд, французам необходимо в воскресенье обязательно выигрывать у Латвии и верить, что канадцы продолжат свое победное шествие в оставшихся двух поединках. Сейчас, как ни странно, лидерами группы H являются латвийцы. Накануне дебютанты ЧМ вволю поиздевались над конкурентами из Ливана — 109:70. Понятно, что ливанцы на этом турнире — мальчики для битья и с ними у подопечных Венсана Колле проблем не возникнет. Но вот придет ли в себя Франция к матчу с крепкой командой Латвии после пощечины от Канады?

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Мы все еще отличная команда

— Канадцы надрали нам задницу, — констатировал защитник «синих» Эван Фурнье. — Они доминировали и своими коллективными действиями разрушили наш игровой план. У нас получалось только в первой четверти, а второй отрезок матча уже стал началом падения. Что ж, поздравляю соперника, который провел хорошую игру. Латвия? Я пока мало о них знаю, ведь мы полностью сосредоточены на Канаде. Вроде бы в их составе нет Кристапса Порзингиса. Но это точно команда, в которой несколько баскетболистов отлично владеют мячом. Для нас это будет сложное противостояние. И самое сложное — прийти в норму за два дня.За это время необходимо перезарядить батарейки и перезагрузиться. Да, мы проиграли с разницей в 30 очков, но мы все еще отличная команда.

Шокированные французские СМИ отмечают, что команда ничего не сумела сделать с агрессивной защитой канадцев и просто развалилась на фоне великолепной игры разыгрывающего соперника Шея Гилджеса-Александера. При этом у самих «синих» на этой позиции после травмы Нтиликина огромные проблемы. Нандо де Коло, которого мы отлично помним по игре за ЦСКА, уже 36 лет. На подмену ему выходил Эли Окобо из «Монако», который совершенно не впечатлил. Также разочаровали игрок «Реала» Гершон Ябуселе, центровой «Миннесоты» Руди Гобер, Николя Батюм из «Клипперс»... Вроде бы состав французов на бумаге выглядит солидно, но в игре против канадцев «старая гвардия» просто поплыла.

В этой обстановке помощь разыгрывающего «Зенита» Тома Эртеля французам совсем бы не помешала. Этот опытный баскетболист завоевал в составе «синих» золотую медаль чемпионата Европы (2013), бронзовую медаль чемпионата мира (2014) и серебро Олимпиады (2021). Однако был изгнан из национальной команды за переезд в Россию. Перед ЧМ-2022 все игроки французской сборной по требованию президента национальной федерации Жан-Пьера Сиюта подписали обязательство не заключать контракты с российскими и белорусскими клубами. А через несколько дней после окончания Евробаскета, на котором французы завоевали серебро, Эртель отправился в Санкт-Петербург.