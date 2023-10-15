В сенегальском клубе назвали Россию лучшей страной для обучения пляжному футболу

Президент сенегальского клуба «Йофф» Медун Силла заявил, что Россия обладает прекрасной инфраструктурой и сильнейшими игроками в пляжный футбол, поэтому является лучшей страной для обучения этому виду спорта.

«Поездка в Россию для участия в этом турнире для нас — это большое событие. Сенегальские клубы практически никогда за рубеж не выезжают, мы приехали учиться, нам очень важно посмотреть, как мы выглядим на фоне иностранных команд. Я считаю, что Россия — самая подходящая страна для того, чтобы учиться пляжному футболу, так как сборная России является чемпионом мира, здесь играют самые сильные игроки планеты. Я хочу отметить, что в России прекрасная инфраструктура для пляжного футбола. Я надеюсь, что мы будем еще приезжать в Россию и учиться у вас. Для нас это очень важно», — приводит слова Силла ТАСС.

Турнир проходил с 12 по 15 октября на «ЦСКА-Арене». Победу в нем одержал московский «Локомотив», в финале обыгравший столичный ЦСКА.