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Пляжный футбол

Сегодня, 21:57

В сенегальском клубе назвали Россию лучшей страной для обучения пляжному футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент сенегальского клуба «Йофф» Медун Силла заявил, что Россия обладает прекрасной инфраструктурой и сильнейшими игроками в пляжный футбол, поэтому является лучшей страной для обучения этому виду спорта.

«Поездка в Россию для участия в этом турнире для нас — это большое событие. Сенегальские клубы практически никогда за рубеж не выезжают, мы приехали учиться, нам очень важно посмотреть, как мы выглядим на фоне иностранных команд. Я считаю, что Россия — самая подходящая страна для того, чтобы учиться пляжному футболу, так как сборная России является чемпионом мира, здесь играют самые сильные игроки планеты. Я хочу отметить, что в России прекрасная инфраструктура для пляжного футбола. Я надеюсь, что мы будем еще приезжать в Россию и учиться у вас. Для нас это очень важно», — приводит слова Силла ТАСС.

Турнир проходил с 12 по 15 октября на «ЦСКА-Арене». Победу в нем одержал московский «Локомотив», в финале обыгравший столичный ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/19019667
Футбол
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