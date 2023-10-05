Российские пляжные волейболисты выступят в международном турнире впервые с 2022 года

Российские пляжные волейболисты сыграют за азербайджанские клубы на Кубке Европы под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Волейболисты Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова примут участие в Кубке Европы среди клубных команд. Российские спортсмены на соревновании будут представлять не свои клубы «Факел» и «Тулицу», а азербайджанские «Муров» и «Аззерэйл».

Кубок Европы пройдет с 5 по 8 октября в турецком Балыкесире. В нем примут участие клубы из Италии, Австрии, Испании, Турции, Чехии, Франции, Венгрии и Словении.