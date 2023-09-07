Лев Мазараки: «Задача «Локо» — взять главный трофей. Других целей нет и быть не может»

Недавно в Москве завершился один из главных российских турниров по пляжному футболу — OLIMPBET чемпионат России-2023. Подвести его итоги и поговорить о настоящем и будущем этого вида спорта мы решили с вице-президентом столичного клуба «Локомотив» Львом Борисовичем Мазараки.

— Лев Борисович, можно ли сказать, что вы довольны серебром, которое ваша команда заработала в непростом финальном противостоянии?

— Разумеется, главная цель нашего клуба, как, впрочем, уверен, и любого другого — претендовать в каждом соревновании только на золото. Но задача минимум для команды — дойти до финала турнира — успешно выполнена. Ребята великолепно с ней справились. Полуфинальный матч против «Саратова» получился по-настоящему напряженным. До этого на групповом этапе мы дважды встречались с этой командой и дважды неудачно. Хотя тут важно отметить, что играли неполным составом. Но на этот раз все сложилось в нашу пользу — все игроки были на месте и все они вышли только за победой, выложившись на 110 процентов. А вот финал, где мы встречались с нашим принципиальным соперником петербургским «Кристаллом», к сожалению, не стал для нас победным. Но сезон еще не окончен и впереди у «Локомотива» Кубок России и Московский международный Кубок. Так что будет, где показать себя и завоевать первое место.

— «Локомотив» — один из самых титулованных клубов в российском пляжном футболе — трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России. Понятно, что все это вряд ли было возможно без планомерной работы по развитию любительского футбола. Незадолго до начала чемпионата России вы провели первый этап «Кубка Локомотива» среди студенческих команд. Расскажите об этом подробнее.

— Эти соревнования мы проводили с 2017 по 2019 год — студенты играли на разных пляжных стадионах, пробуя свои силы на песке. В этом году состоялся третий по счету турнир уже на своей арене, и в три раза выросло число участников. Так что получается, число 3 стало для нас особенным. Матчами «Кубка Локомотива» — 2023 мы открыли новый пляжный стадион РЖД для больших соревнований. Кроме того, мы гордимся тем, что нам удалось собрать студенческие команды сильнейших московских вузов. Примечательно, что «Кубок Локомотива» стартовал сразу после Дня железнодорожника, в рамках которого мы провели Матч легенд. Известные футболисты — Евгений Алдонин, Егор Титов, Ринат Дасаев, Александр Филимонов и другие (всех в рамках интервью сложно перечислить) — вышли на песок против чемпионов мира по пляжному футболу — Егора Еремеева, Ильи Леонова, Андрея Бухлицкого и других наших титулованных ребят. Кстати, сыграли вничью, успокоились счетом 5:5.

— Кого по мастерству на песке вы бы особенно отметили среди наших заслуженных футбольных ветеранов?

— В первую очередь Евгения Алдонина — он в отличной физической форме. Евгений добавил матчу динамики и стал лучшим бомбардиром турнира. Не уступали ему в плане мастерства и выносливости Александр Филимонов и Андрей Каряка. Но в целом, думаю, не совсем корректно кого-то особенно выделять из команды легенд большого футбола — многие из них находились в непривычных для себя условиях, выйдя на песок в первый или второй раз в жизни. Тем не менее команда ветеранов показала необычайную слаженность, работоспособность и, на мой взгляд, красивую игру.

— Этот студенческий «Кубок Локомотива» запомнится еще и тем, что вы впервые провели соревнования среди женских команд.

— Да, это действительно первый для нас опыт организации турнира для женских студенческих команд, в котором приняли участие 7 клубов. Что важно, помимо высокого уровня игры, у девушек была еще и очень мощная зрительская поддержка. Особенно на финальной игре, где в матче за золото сошлись команды РУДН и Финансового университета. И надо сказать, это было захватывающее противостояние, достойное уровня финальной игры команд высшей лиги, когда соперники ведут упорную борьбу до конца. Первое место, кстати, ушло прекрасным представительницам РУДН, которые оказались сильнее по пенальти. А вот бронзу завоевал МЭИ, который обыграл в противостоянии за третье место МГУТ — 3:1.

— А как вы оцениваете выступление мужских студенческих клубов? Судя по статистике, во втором этапе сыграло рекордное количество участников — 33 команды. Да и сколько всего коллективов приняло участие в этом турнире?

— В этом году было очень много желающих поучаствовать, структура турнира позволила сыграть большому количеству команд. Меня очень радует, что у молодежи растет интерес к пляжному футболу. Конечно, пока студенческие команды не играют на таком уровне как профессиональные, но потенциал есть, а значит все впереди. Главное — не останавливаться! Кстати, финал у мужчин получился не менее напряженным, чем у девушек, но обошелся без пенальти. За золото бились студенты РНИМУ и МПГУ. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды педагогического университета. Так что всем на заметку — наши будущие российские учителя отлично играют в пляжный футбол. Теперь МПГУ — обладатель «Кубка Локомотива» — 2023 среди студенческих команд. И особо хотелось бы отметить, что в церемонии награждения турнира, помимо руководства ПФК «Локомотив», принял участие начальник отдела разновидностей футбола РФС — Сергей Павлович Шамрай. Приятно, что РФС поддерживает наши инициативы в плане развития и популяризации юношеских соревнований.

ПФК «Локомотив». Фото Павел Маркелов

— Пляжный «Локомотив» проводит и детские соревнования в разных регионах нашей страны. Что уже удалось сделать в этом направлении и возникают ли какие-то сложности с реализацией?

— Мы активно работаем в плане развития детского пляжного футбола в России. В этом году совместно с ОАО «РЖД» успешно запустили девятый по счету филиал нашей школы в детском лагере в Новосибирске. Каждый год к нам приходит все больше желающих играть в пляжный футбол — в этом году, например, обучение по программе прошло около 800 детей. Мы стараемся совершенствовать систему проведения турниров, а также поощрения воспитанников. Мы хотим, чтобы нашим потенциальным звездам российского пляжного футбола было интересно развиваться в этом потрясающем виде спорта и день за днем уверенно делать шаги в сторону профессиональной карьеры. В общем, мы стараемся не останавливаться на достигнутом и принимать новые вызовы. Так, в этом году мы впервые приняли участие в Кубке U-21 молодежным составом «Локо», померились силами с другими академиями. Этот опыт нам понравился, и теперь наша молодежка будет принимать участие уже в большем количестве соревнований. Впереди серьезная работа над отбором и тренировками нашей команды U-21.

— Не могу не спросить про «РЖД Арену», ставшую домашней для вашей команды. Поделитесь впечатлениями об игре на новом пляжном стадионе...

— Очень приятно играть и тренироваться на своей площадке — это придает сил, заставляет двигаться вперед, стремиться только к самым высоким результатам. Мы очень старались сделать домашний стадион не только внешне привлекательным, но и функционально удобным. Было достаточно непросто осуществить это в условиях сжатых сроков и сравнительно небольшой для строительства стадиона стартовой площадки. Но при активном содействии руководства ФК «Локомотив» и ОАО «РЖД» нам удалось найти оптимальный вариант для установки конструкции стадиона в одном из самых выгодных в плане транспортной доступности мест «РЖД Арены». Так, вместимость нашего пляжного стадиона составляет до 1800 зрителей, конструкция стадиона располагает всеми необходимыми для спортсменов и организаторов подтрибунными помещениями, также очень важно, что арена находится прямо напротив выхода из метро «Черкизовская».

— В середине сентября стартует еще один важный турнир в пляжном футболе — Кубок России. Задача перед «Локомотивом» на матчи национального Кубка поставлена все та же?

— Да. Как я уже и говорил — основная цель для футболистов «Локомотива» во всех турнирах — стараться завоевать главный трофей. Других задач нет и быть не может.

— ПФК «Локомотив» уже начал подготовку к турниру? Планируются ли изменения в составе?

— В этом году Кубок России пройдет в Анапе (с 13 по 25 сентября. — Прим. авт.). Мы начнем сразу со второго группового этапа как команда Суперлиги. Подготовку к турниру наши футболисты начали уже через два дня после финала чемпионата России на «РЖД Арене», на отдых времени особо не было. Что касается состава — изменений нет. За одним исключением — Никита Чайковский. Он пропустит предстоящий турнир, поскольку примет участие в Евролиге в составе сборной Белоруссии.

— С кем хотели бы помериться силами на Кубке России, кого можете назвать своим главным соперником?

— Хотелось бы сыграть с командами, с которыми у нас не было пересечения в рамках игр чемпионата России — например, с клубами из Калининградской области и Краснодарского края. Поскольку игр с представителями Суперлиги у нас и так было предостаточно в течение игрового сезона. Если же говорить о главных конкурентах, то тут все стандартно: «Кристалл», «Саратов», «Спартак», ЦСКА.

— И в завершение нашего разговора хотелось бы узнать еще об одном вашем любопытном проекте — Московском международном Кубке. Чем собираетесь порадовать всех неравнодушных к пляжному футболу?

— При поддержке ОАО «РЖД» с 10 по 15 октября на «ЦСКА Арене» в Москве состоится Московский международный Кубок по пляжному футболу, организатором которого совместно с клубом «Локомотив» выступит Департамент спорта города Москвы. На данный момент я не могу раскрыть названия всех команд, но могу сказать, что, помимо ПФК «Локо», в турнире примут участие минимум два клуба из России, а также приедут спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Ирана и Сенегала. Состав участников планируется мощный, все команды усилятся лучшими легионерами, так что легких матчей не будет. Но точно будет много зрелищных игр и красивых голов. Мы приглашаем всех на этот турнир и рассчитываем на самую активную поддержку от наших болельщиков на трибунах!