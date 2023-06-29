Белорусские волейболисты признались, что им не нравится, когда россияне говорят «Белоруссия»

Сегодня, 21:04
Белорусские волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о правильном произношении названия их страны. В русской традиции принято говорить «Белоруссия», в белорусской — «Беларусь».
Дедков и Петрушко играют сейчас на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Зеленоградске. В прошлом сезоне они выиграли один из этапов, в этом взяли бронзу на предыдущем этапе.
— Вы единственные иностранцы здесь. Чувствуете этот статус?
Дедков: — Иностранцами себя не чувствуем, скорее нет. Братская страна все-таки. Призовые мы так же получаем.
Петрушко: — И мы в прошлом году весь чемпионат проехали, все привыкли к нам, мы ко всем.
— Триггерит ли вас, когда Беларусь называют Белоруссией?
Дедков: — Меня лично да, бесит немного.
Петрушко: — Но мы уже привыкли. Думаю, россияне это делают не со зла, так повелось.
— От отстранения какие мысли на второй год?
Дедков: — Мы принципе смирились. От нас ничего не зависит, как там наверху решат. Конечно, хочется поиграть на международной арене.
Петрушко: — Футболисты играют, теннисисты, есть тут какие-то двоякие критерии. Но думаю, Олегу Стояновскому (серебряному призеру Олимпиады из России. — Прим. «СЭ») обиднее, чем нам.
Дедков: — Сейчас скорее упал уровень международного пляжного волейбола. Изменили формат, и теперь топ-16 очень силен, а остальные команды играют между собой и не всегда могут показать высокий класс
— Может, уровень упал, потому что вас нет?
Дедков: — Может быть. (смеется)
Петрушко: — Но сильнее повлияло то, что сборной России нет.