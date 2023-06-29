Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Пляжный волейбол
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Пляжный волейбол

Сегодня, 21:04

Белорусские волейболисты признались, что им не нравится, когда россияне говорят «Белоруссия»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Белорусские волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о правильном произношении названия их страны. В русской традиции принято говорить «Белоруссия», в белорусской — «Беларусь».

Дедков и Петрушко играют сейчас на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Зеленоградске. В прошлом сезоне они выиграли один из этапов, в этом взяли бронзу на предыдущем этапе.

— Вы единственные иностранцы здесь. Чувствуете этот статус?

Дедков: — Иностранцами себя не чувствуем, скорее нет. Братская страна все-таки. Призовые мы так же получаем.

Петрушко: — И мы в прошлом году весь чемпионат проехали, все привыкли к нам, мы ко всем.

— Триггерит ли вас, когда Беларусь называют Белоруссией?

Дедков: — Меня лично да, бесит немного.

Петрушко: — Но мы уже привыкли. Думаю, россияне это делают не со зла, так повелось.

— От отстранения какие мысли на второй год?

Дедков: — Мы принципе смирились. От нас ничего не зависит, как там наверху решат. Конечно, хочется поиграть на международной арене.

Петрушко: — Футболисты играют, теннисисты, есть тут какие-то двоякие критерии. Но думаю, Олегу Стояновскому (серебряному призеру Олимпиады из России. — Прим. «СЭ») обиднее, чем нам.

Дедков: — Сейчас скорее упал уровень международного пляжного волейбола. Изменили формат, и теперь топ-16 очень силен, а остальные команды играют между собой и не всегда могут показать высокий класс

— Может, уровень упал, потому что вас нет?

Дедков: — Может быть. (смеется)

Петрушко: — Но сильнее повлияло то, что сборной России нет.

13
Обсудить
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны участники плей-офф московского этапа чемпионата России по пляжному волейболу