Белорусские волейболисты признались, что им не нравится, когда россияне говорят «Белоруссия»

Белорусские волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о правильном произношении названия их страны. В русской традиции принято говорить «Белоруссия», в белорусской — «Беларусь».

Дедков и Петрушко играют сейчас на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Зеленоградске. В прошлом сезоне они выиграли один из этапов, в этом взяли бронзу на предыдущем этапе.

— Вы единственные иностранцы здесь. Чувствуете этот статус?

Дедков: — Иностранцами себя не чувствуем, скорее нет. Братская страна все-таки. Призовые мы так же получаем.

Петрушко: — И мы в прошлом году весь чемпионат проехали, все привыкли к нам, мы ко всем.

— Триггерит ли вас, когда Беларусь называют Белоруссией?

Дедков: — Меня лично да, бесит немного.

Петрушко: — Но мы уже привыкли. Думаю, россияне это делают не со зла, так повелось.

— От отстранения какие мысли на второй год?

Дедков: — Мы принципе смирились. От нас ничего не зависит, как там наверху решат. Конечно, хочется поиграть на международной арене.

Петрушко: — Футболисты играют, теннисисты, есть тут какие-то двоякие критерии. Но думаю, Олегу Стояновскому (серебряному призеру Олимпиады из России. — Прим. «СЭ») обиднее, чем нам.

Дедков: — Сейчас скорее упал уровень международного пляжного волейбола. Изменили формат, и теперь топ-16 очень силен, а остальные команды играют между собой и не всегда могут показать высокий класс

— Может, уровень упал, потому что вас нет?

Дедков: — Может быть. (смеется)

Петрушко: — Но сильнее повлияло то, что сборной России нет.