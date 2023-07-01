Лучшие пляжные волейболисты России пообещали «сильнее сжимать руки» соперникам

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Олег Стояновский в интервью «СЭ» высказались о поражении на предыдущем этапе чемпионата России от пары Максим Сиволап/Игорь Величко. Оно стало первым поражением на турнире за два года.

— Вы прямо злые приехали на этап в Зеленоградск, всех разносите. Это из-за второго места на предыдущем этапе?

Илья: Конечно, спим и видим, как мы стали вторыми. Дайте нам обратно рыжего, будем возвращать долги! Мы здесь для этого! (Имеется в виду Максим Сиволап. — Прим. «СЭ»),

— Вам дуэль взглядов нужна, как в боях.

Илья: Ага, когда будем выходить, при приветствии за руку их дернем под сеткой. Ну и посильнее сжимать, конечно.

— Мотивации прибавилось?

Олег: Ну один раз второе место, ладно.

Илья: Наша задача же показывать высокий уровень волейбола, мы были в финале, показали хороший уровень, в целом довольны. Тяжело сказать, что мы там что-то не так делали.

Олег: У нас были тяжелые матчи, мы их просто переламывали, перебарывали. В этот раз не получилось. Ничего страшного.

Илья: В этот раз скучно было. Совсем ничего не сделали.