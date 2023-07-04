Тренер сборной России: «Женщины-волейболистки жалуются на внимание к их формам? Это вброс ЛГБТ-сообщества»

Главный тренер женской сборной России по пляжному волейболу Дмитрий Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли проблема объективации девушек в его виде спорта. Ранее в ЮАР волейболистки запустили акцию против сексизма.

— В ЮАР пляжные волейболистки на купальниках расположили QR-код, который вел на сайт против объективации женщин. Мол, мужики включают пляжный волейбол, чтобы посмотреть на женские попы и грудь, телережиссеры выбирают такие планы, а это неправильно. Есть такая проблема?

— Честно, я не вижу никакой проблемы, мне это непонятно. На Западе такая повестка существует, да. Ну там и ЛГБТ-сообщества продвигают. Им и правда незачем смотреть на женские попы и плавки.

Естественно, многие мужчины приходят посмотреть на красивых девчонок с красивыми фигурами, как они играют или тренируются в купальниках. Но я не вижу тут проблемы. Это специфика вида спорта. Если так смотреть, то в легкой атлетике девочки в такой же форме выступают. В бассейне закрытый купальник, но по сути то же самое.

— А вы встречались с тем, чтобы это кого-то обижало? Наверное, проблема здесь.

— Никогда. Более того, правила теперь допускают, что девушки сами выбирают, играть в лосинах или плавках. Когда я работал с молодыми девчонками, то говорил: привыкайте тренироваться в плавках, потому что вы будете играть в них. На соревнованиях вам скажут: выходите в плавках, а вы начнете ходить стесняться, поправлять. И в моменте будете думать не о приеме, когда нужно согнуть ноги, а о том, как вы в этих плавках смотритесь. Это скорее про молодых игроков. Взрослые проходили через это не раз, и никогда не возникало вопросов. Когда случаются такие истории, мне кажется, это вбросы.