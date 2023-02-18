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Сегодня, 15:12

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на ЧМ в Оберхофе, Норвегия стала второй

Иван Торопцев
Корреспондент
Биатлонист сборной Франции Эмильен Жаклен.
Фото Reuters
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Сборная Франции выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

В составе французов выступили Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе. Команда преодолела дистанцию за 1 час, 21 минуту и 48,8 секунды с 1 штрафным кругом и 9 дополнительными патронами.

Второе место заняла сборная Норвегии, которую представляли Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Штурла Легрейд и Йоханнес Бе. Норвежцы уступили французам 38,9 секунды, у них 2 штрафных круга и 14 дополнительных патронов. Йоханнес Бе впервые за ЧМ в Оберхофе не смог завоевать золотую медаль, до этого у него было 5 побед.

На третьей строчке — сборная Швеции, за которую выступили Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин и Себастьян Самуэльссон. У шведов 1 штрафной круг и 13 дополнительных патронов, они проиграли Франции 1 минуту и 39,9 секунды.

Сегодня, 18 февраля на ЧМ в Оберхофе пройдет женская эстафета, которая начнется в 17.00 (мск).

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Йоханнес Бе
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