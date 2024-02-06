Трасса чемпионата мира по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова

Международный союз биатлонистов (IBU) вчера, 5 февраля, сообщил о закрытии трассы на арене «Высочина» в Нове-Место-на-Мораве в Чехии, на которой должен пройти чемпионат мира по биатлону, сообщает ABC Nyheter.

По данным издания, трасса закрыта на два дня. Из-за сильного дождя состояние снежного покрова оценивается как ужасное. Он черного цвета. Также повреждения из-за ветра получила арена стадиона.

Днем температура доходит до +10, что затрудняет организаторам подготовку к гонкам.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 18 февраля. В рамках турнира будут разыграны 12 комплектов медалей. В программу соревнований войдут: индивидуальная гонка, спринт, пасьют, масс-старт, эстафеты, супермикст и смешанная эстафета.

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