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Сегодня, 15:40

Васильев — о российском биатлоне: «Есть любопытные ребята, которые в дальнейшем будут побеждать стероидных норвежцев»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос «СЭ» о том, смотрит ли он международные старты в отсутствие наших спортсменов на них.

«Международный биталон вообще не смотрю: ни Кубок мира, ни чемпионат. Мне это неинтересно, потому что там норвежцы, по уши погрязшие в использовании допинга легальным путем, но тем не менее. И они еще будут указывать, стоит ли куда-то пускать российских спортсменов или нет. Зачем мне на них смотреть?
А за нашими соревнованиями, конечно, смотрю. Хорошо организованные старты, тем более что есть любопытные спортсмены, которые в будущем представят сборную страны и станут обыгрывать стероидных норвежцев», — сказал Васильев «СЭ».

С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) проходит чемпионат мира по биатлону, на котором сборная Норвегии завоевала 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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