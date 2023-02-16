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Сегодня, 17:46

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира, Австрия стала второй

Иван Шитик
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото AFP
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Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

В составе норвежской команды гонку бежали Марта Ольсбу Ройселанн и Йоханнес Бе.

Второе место заняла сборная Австрии в составе Лизы Терезы Хаузер и Давида Комаца.

Бронзовые медали получили представители Италии Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель.

18 февраля на чемпионате мира пройдет две эстафетные гонки среди мужчин и женщин. А 19 февраля ЧМ завершится двумя гонками с масс-старта.

Сборная Австрии по биатлону
Сборная Италии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Давид Комац
Йоханнес Бе
Лиза Виттоцци
Лиза Хаузер
Марта Ольсбу Ройселанн
Томмазо Джакомель
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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