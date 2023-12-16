Француженка Бреза-Буше выиграла пасьют на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше победила в гонке преследования на 10 километров на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии. Бреза-Буше показала время 27 минут и 31 секунда, допустив три промаха.

Второе место заняла ее соотечественница Жюли Симон, допустившая 2 промаха и отставшая от лидера на 25,2 секунды. Третье место завоевала Марит Скоган из Норвегии с отставанием 1.13,6 секунды при двух промахах.

Третий этап. Ленцерхайде (Швейцария)

Гонка преследования, 10 км

Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 27.31,0 (3 промаха)

2. Жюли Симон (Франция) +25,2 (2)

3. Марит Скоган (Норвегия) — +1.13,6 (2)

4. Франциска Пройсс (Германия) + 1.16,0 (2)

5.Эльвира Эберг (Швеция) +1.27,3 (4)

6. Линн Перссон (Швеция) +1.28,1 (2).