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Сегодня, 15:39

Француженка Бреза-Буше выиграла пасьют на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше победила в гонке преследования на 10 километров на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии. Бреза-Буше показала время 27 минут и 31 секунда, допустив три промаха.

Второе место заняла ее соотечественница Жюли Симон, допустившая 2 промаха и отставшая от лидера на 25,2 секунды. Третье место завоевала Марит Скоган из Норвегии с отставанием 1.13,6 секунды при двух промахах.

Третий этап. Ленцерхайде (Швейцария)

Гонка преследования, 10 км

Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 27.31,0 (3 промаха)

2. Жюли Симон (Франция) +25,2 (2)

3. Марит Скоган (Норвегия) — +1.13,6 (2)

4. Франциска Пройсс (Германия) + 1.16,0 (2)

5.Эльвира Эберг (Швеция) +1.27,3 (4)

6. Линн Перссон (Швеция) +1.28,1 (2).

Биатлон
Жюли Симон
Жюстин Бреза-Буше
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