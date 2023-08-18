Резцова о переходе дочери в сборную Финляндии: «В прошлом году вставляли палки в колеса. Пусть попробует еще побегать»

Сегодня, 14:35
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова и мать биатлонистки Дарьи Виролайнен прокомментировала «СЭ» решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить ее дочери выступать за Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24.
Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году, в 2022 году она выступала на летнем чемпионате Финляндии по биатлону.
«Конечно, я рада за Дашу. Она хотела бы продлить еще немножко карьеру. В прошлом году ей вставляли палки в колеса, не давали выступать. Самое главное, чтобы она была довольна. Если нас, россиян, никуда не пускают, пусть попробует еще немножко побегать. Конечно, буду ее поздравлять. Особенно если она будет удачно выступать!» — сказала Резцова «СЭ».
34-летняя Виролайнен в последний раз участвовала в международных турнирах в сезоне-2017/18 — тогда она заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 187 очков.
Дарья Виролайнен — дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, выступавшей за сборные СССР и России. Младшая сестра Дарьи Кристина Резцова представляет Россию, она становилась серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете.