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Сегодня, 14:35

Резцова о переходе дочери в сборную Финляндии: «В прошлом году вставляли палки в колеса. Пусть попробует еще побегать»

Анфиса Резцова отреагировала на переход своей дочери в сборную Финляндии по биатлону
Дарья Алексеева
Корреспондент
Дарья Виролайнен.
Фото СБР
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова и мать биатлонистки Дарьи Виролайнен прокомментировала «СЭ» решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить ее дочери выступать за Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году, в 2022 году она выступала на летнем чемпионате Финляндии по биатлону.

«Конечно, я рада за Дашу. Она хотела бы продлить еще немножко карьеру. В прошлом году ей вставляли палки в колеса, не давали выступать. Самое главное, чтобы она была довольна. Если нас, россиян, никуда не пускают, пусть попробует еще немножко побегать. Конечно, буду ее поздравлять. Особенно если она будет удачно выступать!» — сказала Резцова «СЭ».

34-летняя Виролайнен в последний раз участвовала в международных турнирах в сезоне-2017/18 — тогда она заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 187 очков.

Дарья Виролайнен — дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, выступавшей за сборные СССР и России. Младшая сестра Дарьи Кристина Резцова представляет Россию, она становилась серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Сборная Финляндии по биатлону
Анфиса Резцова
Дарья Виролайнен
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