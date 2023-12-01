Кубок мира по биатлону: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Эстерсунде

Трансляции гонок Кубка мира по биатлону в Эстерсунде можно смотреть в Окко и Евроспорте

В шведском городе Эстерсунд проходит первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024. Он завершится 3 декабря мужской гонкой преследования (12,5 км). «СЭ» публикует расписание гонок 1-го этапа Кубка мира в Швеции.

Расписание этапа Кубка мира в Эстерсунде сезона 2023 / 2024

25 ноября. 14:30. Синглмикст

25 ноября. 16:50. Смешанная эстафета

26 ноября. 13:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

26 ноября. 16:30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

29 ноября. 17:20. Женская эстафета 4х6 км

30 ноября. 17.20. Мужская эстафета 4х7,5 км

1 декабря. 16.45. Женский спринт 7,5 км

2 декабря. 16.45. Мужской спринт 10 км

3 декабря. 16.00. Женская гонка преследования 10 км

3 декабря. 18.00. Мужская гонка преследования 12,5 км

Смотреть гонки первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 в Эстерсунде можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко, на канале Евроспорт 1 и в сервисе IBU Live TV.

Ознакомиться с подробной информацией о первом этапе КМ по биатлону можно на сайте «СЭ».