Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Кэнморе

14 марта, 09:00
Заключительный, 9-й этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону пройдет в канадском Кенморе с 14 по 17 марта. Соревновательную часть откроет женский спринт в четверг, 14 марта.
Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.
19:40 (мск) — женщины, спринт 7.5 км
19:40 (мск) — мужчины, спринт 10 км
20:10 (мск) — женщины, гонка преследования 10 км
00:10 (мск) — мужчины, гонка преследования 12.5 км
20:10 (мск) — женщины, масс-старт 12.5 км
00:20 (мск) — мужчины, масс-старт 15 км
Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV.