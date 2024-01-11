Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты в Рупольдинге сегодня

Мужская эстафета на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге начнется на Окко в 16.20 мск

11 января в немецком Рупольдинге пройдет мужская эстафета 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2023 / 2024. Гонка начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мужской эстафеты Кубка мира в Рупольдинге 11 января можно по подписке в онлайн-сервисе Окко Спорт. Начало прямого эфира — в 16.20 мск.

Следить за ключевыми событиями эстафеты 11 января можно с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее, 10 января, сборная Франции одержала победу в женской эстафете на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге. За команду выступили Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово и Жюли Симон. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 44,5 секунды, допустив 4 промаха.

Лидером общего зачета у мужчин в Кубке наций текущего сезона является Норвегия с 3832 очками.