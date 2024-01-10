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Сегодня, 17:45

Франция победила в женской эстафете на Кубке мира в Рупольдинге, Швеция — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Франции одержала победу в женской эстафете на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.

За французскую команду выступали Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюли Симон. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 44,5 секунды, допустив 4 промаха.

Второе место в эстафете заняла сборная Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Эберг) — отставание 8,7 (0+3). Третьей стала Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) — отставание 46,7 (0+3).

Сборная Норвегии в эстафете финишировала лишь 10-й. Норвежские биатлонистки зашли на два штрафных круга по ходу гонки (+3 минуты 16,0 секунды (2+6)).

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап, Рупольдинг (Германия)

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюлия Симон) — 1 час 08 минут 44,5 секунды (0+4)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг) — +8,7 (0+3)

3. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) — +46,7 (0+3)

Сборная Германии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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