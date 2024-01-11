Норвегия победила в мужской эстафете на Кубке мира в Рупольдинге

Сегодня, 17:45
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.
За команду выступали Штурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бе и Ветле Кристиансен. Они преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 49,6 секунды, допустив 8 промахов.
Второе место в эстафете заняла Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 (2+7). Третьей в гонке стала Италия (Элиа Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) — +58,7 (0+10).
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап, Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бе и Ветле Кристиансен) — 1:09.49,6 (0+8)
2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +45,0 (2+7)
3. Италия (Элиа Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) — +58,7 (0+10)