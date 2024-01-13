Кубок мира: смотреть трансляцию мужского спринта в Рупольдинге

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге начнется на Окко в 16.20 мск

13 января в Рупольдинге (Германия) пройдет мужской спринт на дистанции 10 километров на пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мужского спринта в Рупольдинге 13 января на Кубке мира можно по подписке в онлайн-кинотеатре Okko Sport. Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Следите за ключевыми событиями гонки с помощью матч-центра «СЭ».

Лидером мужского общего зачета в текущем сезоне является норвежский биатлонист Йоханнес Бе (579 очков).

Ранее, 12 января, норвежка Ингрид Тандревольд победила в женском спринте на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. 27-летняя биатлонистка показала время 19 минут 25,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

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