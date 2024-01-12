Тандревольд победила в спринте на этапе Кубка мира

Норвежка Ингрид Тандревольд победила в спринте на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Биатлонистка показала время 19 минут 25,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла шведца Мона Брорссон, отстав от лидера на 18,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Лиза Виттоцци, отстав на 19 секунд и не допустив ни одного промаха.

Кубок мира

5-й этап. Рупольдинг, Германия

Женщины

Спринт

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 19.25,4 (0)

2. Мона Брорссон (Швеция) — 18,2 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 19,0 (0)

4. Лу Жанмонно (Франция) — 24,8 (0)

5. Эльвира Оберг (Швеция) — 33,9 (2)