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Кубок мира

23 ноября, 00:04

Ройселанн не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Марта Ольсбу Ройселанн пропустит первый этап Кубка мира по биатлону.

«Это испытание для меня с точки зрения терпения. Я просто должна рассчитывать на то, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», — цитирует пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии 31-летнюю спортсменку.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Биатлон
Марта Ольсбу Ройселанн
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