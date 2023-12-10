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Сегодня, 15:11

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Виктория Кравченко
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Сборная Норвегии с большим отрывом победила в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Второе место заняла команда Франции. Тройку замкнули представители Германии.

Норвежская команда в составе Стурлы Легрейда, братьев Тарьея и Йоханнеса Бе, а также Ветле Шостада Кристиансена преодолела дистанцию за 1 час 15 минут и 38,5 секунд, использовав лишь 5 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0 + 6).

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1 + 9).

Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
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