Шведка Эберг выиграла пасьют на втором этапе Кубка мира в Австрии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг победила в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка мира австрийском Хохфильцене.

Эберг показала время 29 минута 44,6 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла швейцарка Лена Хекки, допустившая 1 промах и отставшая от лидера на 11,2 секунды. Третье место завоевала Ингрид Таннреволь из Норвегии с отставанием 18,5 секунды при одном промахе.

Кубок мира, второй этап. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования, 10 км

Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) 29.44,6 (1 промах)

2. Лена Хекки (Швейцария) +11.2 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) + 18,5 (1)

4. Лиза Виттоцци (Италия) + 32,0 (1)

5. Жюли Симон (Франция) +1.01,5 (1)

6. Ханна Эберг (Швеция) +1.14,6 (0)