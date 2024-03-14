Тандревольд впервые в карьере выиграла спринтерский зачет Кубка мира

Норвежка Ингрид Тандревольд стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок Кубка мира по биатлону. Она впервые в карьере завоевала этот титул.

14 марта на этапе в канадском Кэнморе состоялся заключительный женский спринт сезона, который выиграла итальянка Лиза Виттоцци. Тандревольд заняла 17-е место в этой гонке.

Всего на счету 27-летней норвежки 418 очков по итогам семи стартов на 7,5 км в текущем сезоне. Второй в зачете спринтов по итогам Кубка мира-2023/24 стала француженка Жюстин Бреза-Буше, в активе которой 410 баллов. Виттоцци (373) расположилась на третьей строчке.

Тандревольд является четырехкратной чемпионкой мира в эстафетах, многократным призером чемпионатов мира в личных гонках, четырехкратным призером чемпионатов Европы. В сезоне-2020/21 она стала обладательницей малого Кубка мира по программе масс-стартов.