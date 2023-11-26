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Сегодня, 15:17

Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на первом в сезоне этапе Кубка мира

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Лиза Виттоцци.
Фото Reuters
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира-2023/24, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Ее результат — 44.03,9 (1 промах).

Второй финишировала немецкая спортсменка Франциска Пройс, которая проиграла всего 0,1 секунду. Тройку лидеров замкнула еще одна представительница Германии Ванесса Фойгт (+10,1; 1).

Первый этап Кубка мира продлится до 3 декабря.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Лиза Виттоцци
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